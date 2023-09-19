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В Одесской области пылают поля: работа пожарных осложнена (видео)

19 сентября 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области пылают поля: работа пожарных осложнена (видео)
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Спасатели прямо сейчас сражаются с огнем на территории Березовского района. За последние несколько дней было уничтожено более 8 гектаров земли.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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"Порывы ветра, отсутствие путей подъезда к ячейкам пожара и отсутствие водоисточников — значительно усложняет работу пожарных, однако они пытаются как можно быстрее ликвидировать пожар в данных условиях!", — говорится в сообщении.

Правила поведения:

  • не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;
  • не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
  • не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;
  • не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.
В Одесской области горят поля. Фото: ГСЧС

Напомним, через неделю спасатели на Одесчине выезжали на тушение сухой растительности 186 раз. В результате этих пожаров было уничтожено 95 гектаров украинской земли.

Кроме того, из-за масштабных пожаров в Николаевской области, которые продолжались в течение августа, государство понесло убытки более ста миллионов гривен. Экологи установили, что их причиной был поджог сухой растительности.

Также мы писали, что в Одесской области, возле села Крыжановка, загорелся пожар на открытой местности. Стало известно, что пламя распространилось на территорию ГП "Одесское лесное хозяйство".

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