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Масштабный пожар в Николаевской области: работа пожарных осложнена

22 сентября 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Масштабный пожар в Николаевской области: работа пожарных осложнена
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Николаевской области вспыхнул масштабный пожар на открытой территории, охватив сухую траву и кустарники вдоль улицы Автомобильной. На месте происшествия оперативно работает несколько отделений государственных пожарно-спасательных частей.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

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Тушение пожара осложняется из-за значительной захламленности местности, что затрудняет доступ пожарных бригад к очагу огня. Для аэроразведки также привлечены специализированные самолеты.

Фото: ГСЧС
Пожар в Николаевской области Фото: ГСЧС

На этот момент ориентировочная площадь пожара составляет около 7 гектаров. Для ликвидации возгорания были привлечены 25 пожарных и 4 специализированных пожарных автомобиля. Работа по ликвидации пожара продолжается.

Пожарная опасность в Украине

По информации синоптиков, опасность будет сохраняться и распространяться в южных и центральных областях не менее 25 сентября.

Где объявлена пожарная опасность

  • Одесская область,
  • Николаевская область,
  • Херсонская область,
  • Запорожская область,
  • Донецкая область,
  • Днепропетровская область,
  • Кировоградская область,
  • Черкасская область,
  • Винницкая область,
  • Ровенская область,
  • Тернопольская область,
  • Житомирская область,
  • Хмельницкая область,
  • Киевская область,
  • Харьковская область,
  • Сумская область,
  • Луганская область.
Карта пожарной опасности в Украине. Фото: Украинский гидрометеорологический центр
Карта пожарной опасности в Украине. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Напомним, через неделю спасатели на Одесщине выезжали на тушение сухой растительности 186 раз. В результате этих пожаров было уничтожено 95 гектаров украинской земли.

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