Масштабный пожар в Николаевской области: работа пожарных осложнена
В Николаевской области вспыхнул масштабный пожар на открытой территории, охватив сухую траву и кустарники вдоль улицы Автомобильной. На месте происшествия оперативно работает несколько отделений государственных пожарно-спасательных частей.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.
Тушение пожара осложняется из-за значительной захламленности местности, что затрудняет доступ пожарных бригад к очагу огня. Для аэроразведки также привлечены специализированные самолеты.
На этот момент ориентировочная площадь пожара составляет около 7 гектаров. Для ликвидации возгорания были привлечены 25 пожарных и 4 специализированных пожарных автомобиля. Работа по ликвидации пожара продолжается.
Пожарная опасность в Украине
По информации синоптиков, опасность будет сохраняться и распространяться в южных и центральных областях не менее 25 сентября.
Где объявлена пожарная опасность
- Одесская область,
- Николаевская область,
- Херсонская область,
- Запорожская область,
- Донецкая область,
- Днепропетровская область,
- Кировоградская область,
- Черкасская область,
- Винницкая область,
- Ровенская область,
- Тернопольская область,
- Житомирская область,
- Хмельницкая область,
- Киевская область,
- Харьковская область,
- Сумская область,
- Луганская область.
Напомним, через неделю спасатели на Одесщине выезжали на тушение сухой растительности 186 раз. В результате этих пожаров было уничтожено 95 гектаров украинской земли.