Масштабный пожар в Николаевской области: работа пожарных осложнена

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

В Николаевской области вспыхнул масштабный пожар на открытой территории, охватив сухую траву и кустарники вдоль улицы Автомобильной. На месте происшествия оперативно работает несколько отделений государственных пожарно-спасательных частей.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

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Тушение пожара осложняется из-за значительной захламленности местности, что затрудняет доступ пожарных бригад к очагу огня. Для аэроразведки также привлечены специализированные самолеты.

Пожар в Николаевской области Фото: ГСЧС

На этот момент ориентировочная площадь пожара составляет около 7 гектаров. Для ликвидации возгорания были привлечены 25 пожарных и 4 специализированных пожарных автомобиля. Работа по ликвидации пожара продолжается.

Пожарная опасность в Украине

По информации синоптиков, опасность будет сохраняться и распространяться в южных и центральных областях не менее 25 сентября.

Где объявлена пожарная опасность

Одесская область,

Николаевская область,

Херсонская область,

Запорожская область,

Донецкая область,

Днепропетровская область,

Кировоградская область,

Черкасская область,

Винницкая область,

Ровенская область,

Тернопольская область,

Житомирская область,

Хмельницкая область,

Киевская область,

Харьковская область,

Сумская область,

Луганская область.

Карта пожарной опасности в Украине. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Напомним, через неделю спасатели на Одесщине выезжали на тушение сухой растительности 186 раз. В результате этих пожаров было уничтожено 95 гектаров украинской земли.