Сильна пожежа в Одесі: під загрозою загоряння було 100 будинків

Гасіння пожежі було ускладнено. Фото: ДСНС

В Одесі ліквідовували дві пожежі, що виникли на відкритій території. Гасіння ускладнилося через відсутність джерела водопостачання та поривчастий вітер.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Перша пожежа виникла у Київському районі міста та охопила площу приблизно 10 гектарів сухої трави та чагарників. Сильний вітер спричинив розповсюдження вогню на 5 споруд.

"Завдяки своєчасним та оперативним діям рятувальників вдалося не допустити подальшого розповсюдження вогню на більш ніж 100 житлових будинків дачного кооперативу", — йдеться в повідомленні.

На місці події працювало 46 рятувальників та 12 одиниць техніки.

В Одесі загорілась суха рослинність. Фото: ДСНС

Друга пожежа в Суворовському районі виникла на площі 0,1 гектара, а також торкнутися 3 автомобілів та існувала загроза її поширення на інші авто. На щастя, постраждалих немає.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, на Миколаївщині спалахнула масштабна пожежа на відкритій території, охопивши суху траву та чагарники вздовж вулиці Автомобільної. На місці події оперативно працюють декілька відділень державних пожежно-рятувальних частин.

Крім того, за тиждень рятувальники на Одещині виїжджали на гасіння сухої рослинності 186 разів. Внаслідок цих пожеж було знищено 95 гектарів української землі.