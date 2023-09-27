Сильна пожежа в Одесі: під загрозою загоряння було 100 будинків
В Одесі ліквідовували дві пожежі, що виникли на відкритій території. Гасіння ускладнилося через відсутність джерела водопостачання та поривчастий вітер.
Про це повідомляє ДСНС України.
Пожежі в Одесі
Перша пожежа виникла у Київському районі міста та охопила площу приблизно 10 гектарів сухої трави та чагарників. Сильний вітер спричинив розповсюдження вогню на 5 споруд.
"Завдяки своєчасним та оперативним діям рятувальників вдалося не допустити подальшого розповсюдження вогню на більш ніж 100 житлових будинків дачного кооперативу", — йдеться в повідомленні.
На місці події працювало 46 рятувальників та 12 одиниць техніки.
Друга пожежа в Суворовському районі виникла на площі 0,1 гектара, а також торкнутися 3 автомобілів та існувала загроза її поширення на інші авто. На щастя, постраждалих немає.
Нагадаємо, на Миколаївщині спалахнула масштабна пожежа на відкритій території, охопивши суху траву та чагарники вздовж вулиці Автомобільної. На місці події оперативно працюють декілька відділень державних пожежно-рятувальних частин.
Крім того, за тиждень рятувальники на Одещині виїжджали на гасіння сухої рослинності 186 разів. Внаслідок цих пожеж було знищено 95 гектарів української землі.