Сильный пожар в Одессе: под угрозой возгорания было 100 домов

Тушение пожара было затруднено. Фото: ГСЧС

В Одессе ликвидировали два пожара, возникших на открытой территории. Тушение осложнилось из-за отсутствия источника водоснабжения и порывистого ветра.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Первый пожар возник в Киевском районе города и охватил площадь около 10 гектаров сухой травы и кустарников. Сильный ветер повлек за собой распространение огня на 5 сооружений.

"Благодаря своевременным и оперативным действиям спасателей удалось не допустить дальнейшего распространения огня на более 100 жилых домов дачного кооператива", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работало 46 спасателей и 12 единиц техники.

В Одессе загорелась сухая растительность. Фото: ГСЧС

Второй пожар в Суворовском районе возник на площади 0,1 гектара, а также затронуть 3 автомобиля и была угроза его распространения на другие авто. К счастью, пострадавших нет.

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Напомним, в Николаевской области вспыхнул масштабный пожар на открытой территории, охватив сухую траву и кустарники вдоль улицы Автомобильной. На месте происшествия оперативно работает несколько отделений государственных пожарно-спасательных частей.

Кроме того, через неделю спасатели на Одесчине выезжали на тушение сухой растительности 186 раз. В результате этих пожаров было уничтожено 95 гектаров украинской земли.