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За 2023 год в Одесской области произошло 3500 пожаров сухой травы: в чем причина возгораний

28 сентября 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
За 2023 год в Одесской области произошло 3500 пожаров сухой травы: в чем причина возгораний
Горит сухая трава. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

С начала этого года в Одесской области произошло более 3500 пожаров сухой растительности на открытых территориях, и главной причиной этого является человеческий фактор. Обычно такие масштабные пожары возникают из-за самовольного сожжения сухой травы.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Одесса рассказал начальник управления по предотвращению чрезвычайных ситуаций главного управления ГСЧС в Одесской области Владимир Пашевич.

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Пожар на открытых территориях является сезонной проблемой для южных регионов Украины.

"Общая площадь возгорания составила более 1,5 тысячи гектаров. У нас только за минувшие сутки возникло 50 таких пожаров, и очень сложно, когда они возникают в одно время. И такие пожары очень быстро распространяются, за считанные секунды огонь уже не контролируемый. А спасателям часто приходится работать подручными средствами, потому что возле возгорания часто нет источников воды", — рассказал специалист.

Чаще самовольно сжигают сухую траву пожилые люди, а не молодежь. Минимальный штраф за такие действия составляет 3060 гривен.

"Был случай, когда пожилая женщина пыталась самостоятельно затушить пожар, который сама спровоцировала, она получила ожоги и погибла. Поэтому призываем не делать такого. Кроме того, люди забывают, что силы спасателей очень нужны из-за войны, для ликвидации последствий вражеских атак. И спасателям очень тяжело, когда ночью они работают на городах прилетов, а днем выезжают на тушение таких пожаров, которые могут находиться вдали от пожарных частей", — рассказала представитель ГУ ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко.

Напомним, вчера в Одессе ликвидировали два пожара, возникших на открытой территории. Тушение осложнилось из-за отсутствия источника водоснабжения и порывистого ветра.

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