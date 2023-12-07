На Одесчине произошел масштабный пожар — что известно о пострадавших

Спасатели тушат огонь. Фото: ГСЧС

В Одесской области возник пожар в частном секторе. Инцидент произошел в селе Дачное на улице Тихой, где пламя охватило дом, гараж и автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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Подробности пожара

Сегодня, 7 декабря, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре. Специалисты ГСЧС установили, что пожар охватил почти всю территорию частного дома. Менее чем через час огонь был ликвидирован. Пожарные не допустили распространение огня на рядом расположенные постройки.

"Причина пожара, ущерб и детали сейчас устанавливаются. Погибших и пострадавших, к счастью, нет", — говорится в сообщении.

Всего от ГСЧС были привлечены 2 единицы техники и 12 пожарных.

Напомним, в Одесской области задержаны шесть мужчин, которые занимались поджогом сухой растительности. Палии разводили костер на открытой местности и оставляли дотлевать без присмотра.

Также мы писали, что с начала этого года в Одесской области произошло более 3500 пожаров сухой растительности на открытых территориях, и главной причиной этого является человеческий фактор. Обычно такие масштабные пожары возникают из-за самовольного сожжения сухой травы.