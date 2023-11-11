В селі на Одещині сталася пожежа — постраждалих немає

Вогнеборці гасять пожежу. Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

На Одещині в селі Нерубайське горіли дерев'яні споруди. Рятувальники працювали за підвищеним номером виклику через швидке поширення вогню.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

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"До Служби Порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Одеському районі, у селі Нерубайське. На місці рятувальниками встановлено загорання споруд. Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику через швидке поширення вогню дерев’яними спорудами" – йдеться у повідомленні.

Подробиці пожежі

Рятувальники запобігли поширенню вогню на велику площу та загрозі вибуху газових балонів. Боротьба з вогнем тривала понад 2 години. Пожежу ліквідували на площі 200 кв. м. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі та збиток встановлюються. До ліквідації залучалося 5 одиниць техніки та 25 вогнеборців ДСНС, також 1 одиниця техніки та 2 людини від місцевої пожежної команди села Нерубайське.

Пожежа в селі Нерубайське. Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

Рятувальники борються з вогнем. Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

Нагадаємо, в Одеській області затримали шістьох чоловіків, які займалися підпалом сухої рослинності. Палії розводили багаття на відкритій місцевості та залишали дотлівати без нагляду.

Також ми писали, що з початку цього року в Одеській області сталося понад 3500 пожеж сухої рослинності на відкритих територіях, і головною причиною цього є людський фактор. Зазвичай такі масштабні пожежі виникають через самовільне спалення сухої трави.

Додамо, одеські фахівці ДСНС отримали нову техніку для гасіння пожеж. Вантажний автомобіль Chevrolet Chevy Van передали рятувальникам колеги зі Швейцарії.