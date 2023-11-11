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В селе в Одесской области произошел пожар — пострадавших нет

11 ноября 2023 11:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В селе в Одесской области произошел пожар — пострадавших нет
Пожарные тушат возгорание. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области в селе Нерубайское горели деревянные постройки. Спасатели работали по повышенному номеру вызова из-за быстрого распространения огня.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

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"В Службу Спасения поступило сообщение о пожаре в Одесском районе, в селе Нерубайское. На месте спасателями было установлено возгорание сооружений. Подразделения работали по повышенному номеру вызова из-за быстрого распространения огня по деревянным сооружениям" — говорится в сообщении.

Подробности пожара

Спасатели предотвратили распространение огня на большую площадь и угрозу взрыва газовых баллонов. Борьба с огнем продолжалась более 2 часов. Пожар был ликвидирован на площади 200 м кв. К счастью, погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. К ликвидации привлекалось 5 единиц техники и 25 пожарных ГСЧС, также 1 единица техники и 2 человека от местной пожарной команды села Нерубайское.

Пожар в селе Нерубайское. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
Спасатели борются с огнем. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

Напомним, в Одесской области задержаны шесть мужчин, которые занимались поджогом сухой растительности. Поджигатели разводили костер на открытой местности и оставляли дотлевать без присмотра.

Также мы писали, что с начала этого года в Одесской области произошло более 3500 пожаров сухой растительности на открытых территориях, и главной причиной этого является человеческий фактор. Обычно такие масштабные пожары возникают из-за самовольного сжигания сухой травы.

Одесские специалисты ГСЧС получили новую технику для тушения пожаров. Грузовой автомобиль Chevrolet Chevy Van передали спасателям коллеги из Швейцарии.

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