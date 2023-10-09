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Одеські рятувальники отримали пожежний автомобіль від партнерів

9 жовтня 2023 17:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеські рятувальники отримали пожежний автомобіль
Новий пожежний автомобіль. Фото: ДСНС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеські фахівці ДСНС отримали нову техніку для гасіння пожеж. Вантажний автомобіль Chevrolet Chevy Van передали рятувальникам колеги зі Швейцарії. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області. 

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За інформацією надзвичайників, автомобіль має невеликі габарити, що надасть змогу швидше прибути на місце події та розпочати ліквідацію надзвичайної ситуації до прибуття основних сил. 

Що відомо про автомобіль Chevrolet Chevy Van

  • Об'єм двигуна — 5738 квадратних сантиметрів;
  • Потужність двигуна — 195 к.с.
  • Оберти максимальної потужності — до 4 000 об/хв.;
  • Тип двигуна — бензин;
  • Кількість місць для сидіння — 5.

Нагадаємо, з початку цього року в Одеській області сталося понад 3500 пожеж сухої рослинності на відкритих територіях, і головною причиною цього є людський фактор. Зазвичай такі масштабні пожежі виникають через самовільне спалення сухої трави. 

Крім того, в Одеській області відбулась зустріч добровольців різних відомств, що є єдиним підрозділом "Асоціації добровільних пожежних України". Туди належать колишні працівники ДСНС, медики швидкої допомоги, правоохоронці та громадяни, які після навчання заступають на чергування.

Також ми писали, що в Одесі, на території аварійно-рятувального загону спеціального призначення, відбулися спільні навчання між представниками Червоного Хреста України та рятувальниками. Основна увага була приділена евакуації потерпілих з висотних споруд.

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