Одеські рятувальники отримали пожежний автомобіль

Новий пожежний автомобіль. Фото: ДСНС

Одеські фахівці ДСНС отримали нову техніку для гасіння пожеж. Вантажний автомобіль Chevrolet Chevy Van передали рятувальникам колеги зі Швейцарії.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

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За інформацією надзвичайників, автомобіль має невеликі габарити, що надасть змогу швидше прибути на місце події та розпочати ліквідацію надзвичайної ситуації до прибуття основних сил.

Що відомо про автомобіль Chevrolet Chevy Van

Об'єм двигуна — 5738 квадратних сантиметрів;

Потужність двигуна — 195 к.с.

Оберти максимальної потужності — до 4 000 об/хв.;

Тип двигуна — бензин;

Кількість місць для сидіння — 5.

Нагадаємо, з початку цього року в Одеській області сталося понад 3500 пожеж сухої рослинності на відкритих територіях, і головною причиною цього є людський фактор. Зазвичай такі масштабні пожежі виникають через самовільне спалення сухої трави.

Крім того, в Одеській області відбулась зустріч добровольців різних відомств, що є єдиним підрозділом "Асоціації добровільних пожежних України". Туди належать колишні працівники ДСНС, медики швидкої допомоги, правоохоронці та громадяни, які після навчання заступають на чергування.

Також ми писали, що в Одесі, на території аварійно-рятувального загону спеціального призначення, відбулися спільні навчання між представниками Червоного Хреста України та рятувальниками. Основна увага була приділена евакуації потерпілих з висотних споруд.