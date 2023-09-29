Громади на Одещині закликають створювати  пожежно-рятувальні загони

Брифінг ДСНС. Фото: Медіацентр Україна – Одеса

Упродовж останніх півтора року у різних громадах на Одещині створено 25 нових місцевих пожежно-рятувальних загонів. Загалом по регіону їх кількість збільшилась до 84.

Про це повідомив начальник Управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області Володимир Пашевич.

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Наявність таких місцевих загонів вкрай сприяє ефективності роботи Державної служби з надзвичайних ситуацій, оскільки вони здатні надавати допомогу набагато швидше у випадках пожеж та інших надзвичайних ситуаціях. Також Володимир Пашевич закликав громади активно створювати подібні підрозділи, оскільки це допомагає підвищити рівень безпеки в регіоні.

"Зараз їх вже 84, за 1,5 року їх було створено 25. І ми закликаємо створювати такі загони у територіальних громадах, вони нам дуже допомагають у роботі, особливо під час тушіння сухої рослинності. Окрім того, завдяки співпраці з донорами ми можемо оновлювати свій парк техніки, а застарілу передавати саме у такі загони", — зазначив посадовець.

Нагадаємо, з початку цього року в Одеській області сталося понад 3500 пожеж сухої рослинності на відкритих територіях, і головною причиною цього є людський фактор. Зазвичай такі масштабні пожежі виникають через самовільне спалення сухої трави.

Крім того, в Одеській області відбулась зустріч добровольців різних відомств, що є єдиним підрозділом "Асоціації добровільних пожежних України". Туди належать колишні працівники ДСНС, медики швидкої допомоги, правоохоронці та громадяни, які після навчання заступають на чергування.

Також ми писали, що в Одесі, на території аварійно-рятувального загону спеціального призначення, відбулися спільні навчання між представниками Червоного Хреста України та рятувальниками. Основна увага була приділена евакуації потерпілих з висотних споруд.