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Общины в Одесской области призывают создавать пожарно-спасательные отряды

29 сентября 2023 10:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Общины в Одесской области призывают создавать пожарно-спасательные отряды
Брифинг ГСЧС. Фото: Медиацентр Украина – Одесса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За последние полтора года в разных общинах в Одесской области создано 25 новых местных пожарно-спасательных отрядов. В общей сложности по региону их количество увеличилось до 84.

Об этом сообщил начальник Управления по предотвращению чрезвычайных ситуаций главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Владимир Пашевич.

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Наличие таких местных отрядов крайне способствует эффективности работы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, поскольку они способны оказывать помощь гораздо быстрее в случаях пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Также Владимир Пашевич призвал общества активно создавать подобные подразделения, поскольку это помогает повысить уровень безопасности в регионе.

"Сейчас их уже 84, за 1,5 года они были созданы 25. И мы призываем создавать такие отряды в территориальных общинах, они нам очень помогают в работе, особенно во время тушения сухой растительности. Кроме того, благодаря сотрудничеству с донорами мы можем обновлять свой парк техники, а устаревшую передавать именно в такие отряды", — отметил чиновник.

Напомним, с начала этого года в Одесской области произошло более 3500 пожаров сухой растительности на открытых территориях, и главной причиной этого является человеческий фактор. Обычно такие масштабные пожары возникают из-за самовольного сожжения сухой травы.

Кроме того, в Одесской области состоялась встреча добровольцев разных ведомств, являющихся единственным подразделением "Ассоциации добровольных пожарных Украины". Туда принадлежат бывшие работники ГСЧС, медики скорой помощи, правоохранители и граждане, которые после учебы вступают в дежурство.

Также мы писали, что в Одессе на территории аварийно-спасательного отряда специального назначения состоялись совместные учения между представителями Красного Креста Украины и спасателями. Основное внимание было уделено эвакуации пострадавших из высотных сооружений.

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