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В Одесі рятувальники та добровольці провели спільні навчання

9 серпня 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі рятувальники та добровольці провели спільні навчання
Спільні навчання рятувальників та Червоного Хреста. Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі, на території аварійно-рятувального загону спеціального призначення, відбулися спільні навчання між представниками Червоного Хреста України та рятувальниками. Основна увага була приділена евакуації потерпілих з висотних споруд.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

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"У ході тренувань відпрацювали спільні дії евакуації потерпілих з висоти, як правильно транспортувати за допомогою нош постраждалих людей, способи самостійного спускання", — йдеться в повідомленні. 

Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області.
Тренування ДСНС в Одесі. Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області
Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області.
Тренування відбувалися на базі аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області
На тренуваннях вчились евакуювати людей з висоти. Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області.
На тренуваннях вчились евакуювати людей з висоти. Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

Відповідно до висновків експертів, такі спільні тренування створюють можливість рятувальникам та добровольцям скоординовано працювати в умовах надзвичайних подій. Це дозволяє максимально ефективно надавати допомогу людям. 

Нагадаємо, використання зброї на водному просторі має свої відмінності, і їх важливо враховувати. Від погодних умов до нюансів стрільби — всі ці фактори враховуються під час регулярних навчань. В ОК "Південь" показали, як тренуються українські захисники.

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