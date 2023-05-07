Хто з одеситів може отримати 16 000 грн: Червоний Хрест відновив виплати
Червоний Хрест розпочав черговий етап виплат для одеситів ветеранів війни, які отримали інвалідність І та II групи. Сума допомоги становитиме 16 000 грн.
Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.
За інформацією Міністерства у справах ветеранів України, 16 тисяч гривень розподілятимуться протягом чотирьох місяців частинами.
Як подати заявку на отримання виплат:
- відвідайте сайт everteran.gov.ua;
- обрати розділ "Підтримка інвалідів війни";
- пройти електронну ідентифікацію та аутентифікацію;
- перевірити особисті дані та вказати IBAN, електронну адресу та номер телефону;
- підтвердження згоди на обробку та передачу персональних даних.
В Міністерстві нагадують, що додаткова реєстрація на отримання наступних щомісячних платежів тим одеситам, хто отримав перші виплати, не потрібна. Червоний Хрест України здійснюватиме виплати щоп’ятниці до 7 липня 2023 включно.
Зазначимо, сім’ї з дітьми та інші мешканці Одеси отримали 94,1 млн грн допомоги. Фінансову допомогу виплатили 45,6 тисячі одеситів.
Нагадаємо, добровольче формування територіальної громади в Україні, хоча й входить до складу Сил територіальної оборони ЗСУ, не є військовим формуванням згідно з Законом України "Про оборону України". Проте члени цих формувань також мають деякі гарантії соціального та правового захисту. Однак, на відміну від військовослужбовців, вони не мають права на виплату премій.