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Хто з одеситів може отримати 16 000 грн: Червоний Хрест відновив виплати

7 травня 2023 20:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Хто з одеситів може отримати 16 000 грн: Червоний Хрест відновив виплати
Українські військовослужбовці. Фото: Новини.LIVE
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Червоний Хрест розпочав черговий етап виплат для одеситів ветеранів війни, які отримали інвалідність І та II групи. Сума допомоги становитиме 16 000 грн.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

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За інформацією Міністерства у справах ветеранів України, 16 тисяч гривень розподілятимуться протягом чотирьох місяців частинами.

Як подати заявку на отримання виплат:

  • відвідайте сайт everteran.gov.ua;
  • обрати розділ "Підтримка інвалідів війни";
  • пройти електронну ідентифікацію та аутентифікацію;
  • перевірити особисті дані та вказати IBAN, електронну адресу та номер телефону;
  • підтвердження згоди на обробку та передачу персональних даних.

В Міністерстві нагадують, що додаткова реєстрація на отримання наступних щомісячних платежів тим одеситам, хто отримав перші виплати, не потрібна. Червоний Хрест України здійснюватиме виплати щоп’ятниці до 7 липня 2023 включно.

Зазначимо, сім’ї з дітьми та інші мешканці Одеси отримали 94,1 млн грн допомоги. Фінансову допомогу виплатили 45,6 тисячі одеситів.

Нагадаємо, добровольче формування територіальної громади в Україні, хоча й входить до складу Сил територіальної оборони ЗСУ, не є військовим формуванням згідно з Законом України "Про оборону України". Проте члени цих формувань також мають деякі гарантії соціального та правового захисту. Однак, на відміну від військовослужбовців, вони не мають права на виплату премій.

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