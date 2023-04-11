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Чи отримуватиме муніципальна варта доплати по 30 тисяч: відповідь військових

11 квітня 2023 17:15
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Анна Мурадова
Редактор
Чи отримуватиме муніципальна варта доплати по 30 тисяч: відповідь військових
Муніципальна варта Одеси. Фото: ДАБК Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Добровольче формування територіальної громади в Україні, хоча й входить до складу Сил територіальної оборони ЗСУ, не є військовим формуванням згідно з Законом України "Про оборону України". Проте, члени цих формувань також мають деякі гарантії соціального та правового захисту. Однак, на відміну від військовослужбовців, вони не мають права на виплату премій.

Про це Новини.LIVE дізнались з офіційної відповіді ОК "Південь". 

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Недавно в Україні виникло запитання щодо того, кому належать доплати, зокрема від 30 тис. грн. Добровольчі формування територіальної громади, як воєнізовані підрозділи, стали однією з тем цієї дискусії.

Згідно з офіційним визначенням, добровольче формування територіальної громади — це воєнізований підрозділ, сформований на добровільній основі з громадян України, які проживають у межах відповідної територіальної громади, і призначений для участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони. Однак, відповідно до Закону України "Про оборону України", добровольче формування територіальної громади не є військовим формуванням. 

"На членів добровольчих формувань поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Але це не надає їм права на виплату премій, як військовослужбовцям", — йдеться у відповіді на журналістський запит. 

В Україні існує три види доплат військовим: 30, 50 та 100 тисяч гривень. При цьому кожна виплата розрахована на певні категорії військовослужбовців. Українцям пояснили, хто може претендувати на отримання доплати у розмірі 50 тисяч гривень та які для цього є умови.

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