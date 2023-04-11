Будет ли муниципальная охрана получать доплаты по 30 тысяч: ответ военных

Муниципальный караул Одессы. Фото: ГАСК Одесса

Добровольческое формирование территориального общества в Украине, хотя и входит в состав Сил территориальной обороны ВСУ, не является военным формированием согласно Закону Украины "Об обороне Украины". Однако члены этих формирований также имеют некоторые гарантии социальной и правовой защиты. Однако в отличие от военнослужащих они не имеют права на выплату премий.

Об этом Новини.LIVE узнали из официального ответа ОК "Юг".

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Недавно в Украине возник вопрос о том, кому причитаются доплаты, в том числе от 30 тыс. грн. Добровольческие формирования территориального общества, как военизированные подразделения, стали одной из тем этой дискуссии.

Согласно официальному определению, добровольческое формирование территориальной общины — это военизированное подразделение, сформированное на добровольной основе из граждан Украины, проживающих в пределах соответствующего территориального общества, и предназначенное для участия в подготовке и выполнении задач территориальной обороны. Однако согласно Закону Украины "Об обороне Украины", добровольческое формирование территориального общества не является военным формированием.

"На членов добровольческих формирований распространяются гарантии социальной и правовой защиты, предусмотренные Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Но это не дает им права на выплату премий как военнослужащим", — говорится в ответе на журналистский запрос.

В Украине существует три вида доплат военным: 30, 50 и 100 тысяч гривен. При этом каждая выплата рассчитана на определенные категории военнослужащих. Украинцам объяснили, кто может претендовать на получение доплаты в размере 50 тысяч гривен и какие для этого условия.