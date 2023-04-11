Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Будет ли муниципальная охрана получать доплаты по 30 тысяч: ответ военных arrow

Будет ли муниципальная охрана получать доплаты по 30 тысяч: ответ военных

11 апреля 2023 17:15
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Будет ли муниципальная охрана получать доплаты по 30 тысяч: ответ военных
Муниципальный караул Одессы. Фото: ГАСК Одесса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Добровольческое формирование территориального общества в Украине, хотя и входит в состав Сил территориальной обороны ВСУ, не является военным формированием согласно Закону Украины "Об обороне Украины". Однако члены этих формирований также имеют некоторые гарантии социальной и правовой защиты. Однако в отличие от военнослужащих они не имеют права на выплату премий.

Об этом Новини.LIVE узнали из официального ответа ОК "Юг".

Читайте также:

Возврат доплат: комментарии и детали

Недавно в Украине возник вопрос о том, кому причитаются доплаты, в том числе от 30 тыс. грн. Добровольческие формирования территориального общества, как военизированные подразделения, стали одной из тем этой дискуссии.

Согласно официальному определению, добровольческое формирование территориальной общины — это военизированное подразделение, сформированное на добровольной основе из граждан Украины, проживающих в пределах соответствующего территориального общества, и предназначенное для участия в подготовке и выполнении задач территориальной обороны. Однако согласно Закону Украины "Об обороне Украины", добровольческое формирование территориального общества не является военным формированием.

"На членов добровольческих формирований распространяются гарантии социальной и правовой защиты, предусмотренные Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Но это не дает им права на выплату премий как военнослужащим", — говорится в ответе на журналистский запрос.

В Украине существует три вида доплат военным: 30, 50 и 100 тысяч гривен. При этом каждая выплата рассчитана на определенные категории военнослужащих. Украинцам объяснили, кто может претендовать на получение доплаты в размере 50 тысяч гривен и какие для этого условия.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB