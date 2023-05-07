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Кто из одесситов может получить 16 000 грн: Красный Крест возобновил выплаты

7 мая 2023 20:00
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Кто из одесситов может получить 16 000 грн: Красный Крест возобновил выплаты
Украинские военнослужащие. Фото: Новини.LIVE
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Красный Крест начал очередной этап выплат для одесситов ветеранов войны, получивших инвалидность I и II группы. Сумма пособия будет составлять 16 000 грн.

Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов Украины.

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По информации Министерства по делам ветеранов Украины, 16 тысяч гривен будут распределяться в течение четырех месяцев по частям.

Как подать заявку на получение выплат:

  • Посетите сайт everteran.gov.ua;
  • Выбрать раздел "Поддержка инвалидов войны";
  • Пройти электронную идентификацию и аутентификацию;
  • Проверить личные данные и указать IBAN, адрес электронной почты и номер телефона;
  • Подтверждение согласия на обработку и передачу персональных данных.

В министерстве напоминают, что дополнительная регистрация на получение последующих ежемесячных платежей одесситам, кто получил первые выплаты, не нужна. Красный Крест Украины будет осуществлять выплаты каждую пятницу до 7 июля 2023 года включительно.

Отметим, семьи с детьми и другие жители Одессы получили 94,1 млн. грн помощи. Финансовую помощь выплатили 45,6 тысяч одесситов.

Напомним, добровольческое формирование территориального общества в Украине, хотя и входит в состав Сил территориальной обороны ВСУ, не является военным формированием согласно Закону Украины "Об обороне Украины". Однако члены этих формирований также имеют некоторые гарантии социальной и правовой защиты. Однако в отличие от военнослужащих они не имеют права на выплату премий.

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