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В Одессе спасатели и добровольцы провели совместные учения

9 августа 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе спасатели и добровольцы провели совместные учения
Общие учения спасателей и Красного Креста. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе на территории аварийно-спасательного отряда специального назначения состоялись совместные учения между представителями Красного Креста Украины и спасателями. Основное внимание было уделено эвакуации пострадавших из высотных сооружений.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

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"В ходе тренировок отработали совместные действия эвакуации пострадавших с высоты, как правильно транспортировать с помощью нош пострадавших людей, способы самостоятельного спуска", — говорится в сообщении.

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.
Тренировка ГСЧС в Одессе. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области
Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.
Тренировки проходили на базе аварийно-спасательного отряда специального назначения. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области
На тренировках учились эвакуировать людей с высоты. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.
На тренировках учились эвакуировать людей с высоты. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Согласно выводам экспертов, такие совместные тренировки создают возможность спасателям и добровольцам скоординировано работать в условиях чрезвычайных происшествий. Это позволяет максимально эффективно оказывать помощь людям.

Напомним, использование оружия на водном пространстве имеет свои отличия, их важно учитывать. От погодных условий до нюансов стрельбы все эти факторы учитываются во время регулярных учений. В ОК "Юг" показали, как тренируются украинские защитники.

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