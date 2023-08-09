Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В ОК "Юг" показали, как тренируются украинские воины в море arrow

В ОК "Юг" показали, как тренируются украинские воины в море

9 августа 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В ОК "Юг" показали, как тренируются украинские воины в море
Тренировка пограничников. Фото: ВМС ВСУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Использование оружия на водном пространстве имеет свои отличия, и их важно учитывать. От погодных условий до нюансов стрельбы все эти факторы учитываются во время регулярных учений.

В ОК "Юг" показали, как тренируются украинские защитники.

Читайте также:

Тренировка моряков-пограничников

Специальные тренировки под руководством опытных инструкторов помогают сформировать качественные умения и полученные знания. Благодаря этому многие моряки-пограничники могут быстро и точно применять оружие в различных ситуациях.

"Стрельба на корабле специфична, имеет определенные особенности, к тому же погодные условия в море всегда разные, поэтому регулярные тренировки позволяют усовершенствовать приобретенные умения для повышения личного мастерства каждого", — говорится в сообщении.

Военные добавили, что защитники моря продемонстрировали отличные навыки и попадали в цель с первого выстрела даже при качках.

Напомним, в Николаевской области провели тренировочные учения медиков и отработали реагирование в случае возможного теракта на ЗАЭС. В мероприятиях приняли участие медики из четырех регионов.

Мы также писали, что подразделения Национальной гвардии Украины, базирующиеся в Южном оперативно-территориальном объединении, проводят тактические занятия с личным составом патрульных подразделений. Гвардейцы из Измаила тренируют тактические действия в составе отделений по оборонной тематике в лесной местности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Законно или нет: юрист объяснил, смогут ли мужчин не выпускать из страны после войны

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз