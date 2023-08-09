В ОК "Юг" показали, как тренируются украинские воины в море

Тренировка пограничников. Фото: ВМС ВСУ

Использование оружия на водном пространстве имеет свои отличия, и их важно учитывать. От погодных условий до нюансов стрельбы все эти факторы учитываются во время регулярных учений.

В ОК "Юг" показали, как тренируются украинские защитники.

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Тренировка моряков-пограничников

Специальные тренировки под руководством опытных инструкторов помогают сформировать качественные умения и полученные знания. Благодаря этому многие моряки-пограничники могут быстро и точно применять оружие в различных ситуациях.

"Стрельба на корабле специфична, имеет определенные особенности, к тому же погодные условия в море всегда разные, поэтому регулярные тренировки позволяют усовершенствовать приобретенные умения для повышения личного мастерства каждого", — говорится в сообщении.

Военные добавили, что защитники моря продемонстрировали отличные навыки и попадали в цель с первого выстрела даже при качках.

Напомним, в Николаевской области провели тренировочные учения медиков и отработали реагирование в случае возможного теракта на ЗАЭС. В мероприятиях приняли участие медики из четырех регионов.

Мы также писали, что подразделения Национальной гвардии Украины, базирующиеся в Южном оперативно-территориальном объединении, проводят тактические занятия с личным составом патрульных подразделений. Гвардейцы из Измаила тренируют тактические действия в составе отделений по оборонной тематике в лесной местности.