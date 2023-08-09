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В ОК "Південь" показали, як тренуються українські воїни в морі

9 серпня 2023 15:20
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Анна Мурадова
Редактор
В ОК "Південь" показали, як тренуються українські воїни в морі
Тренування прикордонників. Фото: ВМС ЗСУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Використання зброї на водному просторі має свої відмінності, і їх важливо враховувати. Від погодних умов до нюансів стрільби — всі ці фактори враховуються під час регулярних навчань.

В ОК "Південь" показали як тренуються українські захисники.

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Тренування моряків-прикордонників

Спеціальні тренування під керівництвом досвідчених інструкторів допомагають сформувати якісні вміння та набуті знання. Завдяки цьому багато моряків-прикордонників можуть швидко та точно застосовувати зброю у різних ситуаціях. 

"Стрільба на кораблі є специфічною, має певні особливості, до того ж погодні умови в морі завжди різні, тому регулярні тренування дають змогу вдосконалити набуті вміння для підвищення особистої майстерності кожного", — йдеться в повідомленні. 

Військові додали, що захисники моря продемонстрували відмінні навички й влучали у ціль з першого пострілу навіть за хитавиці.

Нагадаємо, у Миколаївській області провели тренувальні навчання медиків та відпрацювали реагування у разі можливого теракту на ЗАЕС. У заходах взяли участь медики з чотирьох регіонів.

Також ми писали, що підрозділи Національної гвардії України, що базуються у Південному оперативно-територіальному об'єднанні, проводять тактичні заняття з особовим складом патрульних підрозділів. Гвардійці з Ізмаїла тренують тактичні дії в складі відділень з оборонною тематикою в лісовій місцевості.

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