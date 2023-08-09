В ОК "Південь" показали, як тренуються українські воїни в морі
Використання зброї на водному просторі має свої відмінності, і їх важливо враховувати. Від погодних умов до нюансів стрільби — всі ці фактори враховуються під час регулярних навчань.
В ОК "Південь" показали як тренуються українські захисники.
Тренування моряків-прикордонників
Спеціальні тренування під керівництвом досвідчених інструкторів допомагають сформувати якісні вміння та набуті знання. Завдяки цьому багато моряків-прикордонників можуть швидко та точно застосовувати зброю у різних ситуаціях.
"Стрільба на кораблі є специфічною, має певні особливості, до того ж погодні умови в морі завжди різні, тому регулярні тренування дають змогу вдосконалити набуті вміння для підвищення особистої майстерності кожного", — йдеться в повідомленні.
Військові додали, що захисники моря продемонстрували відмінні навички й влучали у ціль з першого пострілу навіть за хитавиці.
Нагадаємо, у Миколаївській області провели тренувальні навчання медиків та відпрацювали реагування у разі можливого теракту на ЗАЕС. У заходах взяли участь медики з чотирьох регіонів.
Також ми писали, що підрозділи Національної гвардії України, що базуються у Південному оперативно-територіальному об'єднанні, проводять тактичні заняття з особовим складом патрульних підрозділів. Гвардійці з Ізмаїла тренують тактичні дії в складі відділень з оборонною тематикою в лісовій місцевості.