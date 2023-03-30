На Одещині гвардійці опанували тактику бою в лісі

Заняття з тактики бою для гвардійців з Ізмаїла

Підрозділи Національної гвардії України, що базуються у Південному оперативно-територіальному об'єднанні, проводять тактичні заняття з особовим складом патрульних підрозділів. Гвардійці з Ізмаїла тренують тактичні дії в складі відділень з оборонною тематикою в лісовій місцевості.

Про це повідомляє Національна гвардія України.

Інструктори з військової частини максимально наблизили умови занять до реальних бойових дій, використовуючи страйкбольну зброю для більшої реалістичності. Під час тренувань гвардійці закріпили навички організації та побудови оборони, що допомагає їм бути готовими до виконання бойових завдань будь-якої складності.

"Гвардійці беруть участь у відсічі збройної агресії на всіх рубежах і напрямках, де ведуться бойові дії з захисту України з відсічі збройної агресії. Постійні тренування дають можливість бійцям НГУ завжди бути готовими до виконання бойових завдань будь-якої складності", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна продовжує готуватись до контрнаступу. Наразі військовим необхідно підсилення авіації, втім план будують, виходячи зі зброї та техніки, що є наразі в наявності.

Тим часом Польща має намір збільшити виробництво боєприпасів у зв'язку з майбутнім контрнаступом ЗСУ на фронті. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький закликає приватні, державні та іноземні компанії прийняти виклик та створити нові підприємства з виробництва боєприпасів на території країни.