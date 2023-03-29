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Резніков розповів, що необхідно Україні для контрнаступу

29 березня 2023 18:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Військові проходять підготовку в Європі
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Україна продовжує готуватись до контрнаступу. Наразі військовим необхідно підсилення авіації, втім план будують, виходячи зі зброї та техніки, що є наразі в наявності. 

Про це Новини.LIVE дізнались на спільному брифінгу міністра оборони України.

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"Звісно, для контрнаступу завжди краще мати можливість ще і панування в повітрі. Це дуже важливо, але ми будемо виходити з тих ресурсів з тих реалій, які сьогодні є. Ми будемо використовувати наявність тої зброї, яка є у нас, ще як спадок радянської доби і одночасно той, яку ми отримали і продовжуємо отримувати від наших партнерів. І це не тільки танки, це і броньовані машини різних типів, які діляться", — зазначив Олексій Резніков.

Міністр оборони додав, що військовослужбовці завершують на полігонах в Європі підготовку на новій техніці. Деякі вже приїхали в Україну. Зараз вони готуються відповідно до рішення генерального штабу, коли і як вони будуть застосовані. 

Також Резніков додав, що отримання Україною літака 4-го покоління це питання часу. Також потрібно буде навчити наших пілотів та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням тих літаків. 

Нагадаємо, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що громадянам слід почати менше говорити про контрнаступ України. Водночас він вважає, що слід більше брати до уваги політичні компоненти.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Збройні сили України не можуть розпочати контрнаступ, який планувався на весну 2023 року, через брак зброї, боєприпасів та винищувачів.

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