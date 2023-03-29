Резников рассказал, что необходимо Украине для контрнаступления

Военные проходят подготовку в Европе

Украина продолжает готовиться к контрнаступлению. В настоящее время военным необходимо усиление авиации, впрочем, план строят исходя из оружия и техники, которые есть в наличии.

Об этом Новини.LIVE узнали на совместном брифинге министра обороны Украины.

"Конечно, для контрнаступления всегда лучше иметь возможность еще и господства в воздухе. Это очень важно, но мы будем исходить из тех ресурсов из тех реалий, которые сегодня есть. Мы будем использовать наличие оружия, которое есть у нас, еще как наследие советского времени и одновременно то, которое мы получили и продолжаем получать от наших партнеров. И это не только танки, это и бронированные машины разных типов, которые делятся", — отметил Алексей Резников.

Министр обороны добавил, что военнослужащие завершают на полигонах в Европе подготовку на новой технике. Некоторые уже приехали в Украину. Сейчас они готовятся в соответствии с решением генерального штаба, когда и как они будут применены.

Также Резников добавил, что получение Украиной самолета 4 поколения — это вопрос времени. Также нужно будет научить наших пилотов и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием этих самолетов.

Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что гражданам следует начать меньше говорить о контрнаступлении Украины. В то же время, он считает, что следует больше принимать во внимание политические компоненты.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Вооруженные силы Украины не могут начать контрнаступление, которое планировалось на весну 2023 года, из-за нехватки оружия, боеприпасов и истребителей.