"Герої не вмирають": в Одесі відкрили меморіал загиблим військовослужбовцям

Пам’ять про доблесних воїнів житиме вічно

Сьогодні в Одесі відкрили меморіал загиблим військовослужбовцям 11 бригади ім. Михайла Грушевського Національної гвардії. Пам’ять про героїв, які віддали за Україну, найцінніше — своє життя, завжди буде в серцях у одеситів.

На відкритті пам’ятної дошки були кореспонденти Новини.LIVE.

З моменту початку війни, нацгвардійці були одними з перших підрозділів, які опинилися в епіцентрі бойових дій. Вони вписали чимало героїчних сторінок в історію українського війська.

"Дев'ять років — це історія успіху справжніх патріотів. Патріотів, які несуть цінності, мужність, честь, закон. Національна гвардія сьогодні гордість нашої держави. Мені за честь потиснути кожному руку, подякувати вам за вашу доблесну працю. Ми знаємо всі, що герої не вмирають. І хлопці, які відійшли у вічність захищаючи нашу державу сьогодні спостерігають за нами. Ми маємо залишатися віддані їхній світлій пам'яті виконати свій обов'язок і повернути наші території", — зазначив Начальник ГУНП в Одеській області Микола Семенишин.

Наші захисники не тільки не відступають на передньому рубежі, але й перемагають ворога. Тепер в Одесі можна побачити обліки бійців, які символізуватимуть вічну пам'ять про наших героїв.

"Вони будуть стояти завжди і в сніг, і у вітер, і у дощ. Тому що тепер вони віддані вічності. Наші бійці завжди будуть з нами, навіть після того, як ми залишимо цей світ. Ми з радістю приймаємо новий світ і віримо, що життя людини не закінчується, а продовжується у вічності. Ми будемо захищати свою державу, щоб повернути контроль нашої території українському народу", — зазначив перший заступник голови Одеської ОВА Борис Волошенков.

На заході були присутні військовослужбовці, а також родичі наших захисників. Жінка загиблого воїна Оксана Хитрик подякувала нацгвардійцям за те, що пам’ять про її чоловіка все ще жива.

"Хочу подякувати товаришам свого чоловіка. Побратимам, друзям, які вже протягом 7 років несуть його у своєму серці й в пам'яті. Я вірю, що Україна переможе — Слава Героям", — зазначила Оксана Хитрик.

Сьогодні згадали кожного героя поіменно. Крім відкриття меморіалу нагородили близько півсотні військових.

Нагадаємо, на залізничному вокзалі Одеси з 25 березня по 1 квітня працюватиме фотовиставка. Протягом тижня на залізничному вокзалі можна побачити портрети військовослужбовців Національної гвардії України, які віддають своє життя заради захисту нашої свободи.