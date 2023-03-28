"Герои не умирают": в Одессе открыли мемориал погибшим военнослужащим

Память о доблестных воинах будет жить вечно

Сегодня в Одессе открыли мемориал погибшим военнослужащим 11 бригады им. Михаила Грушевского национальной гвардии. Память о героях, отдавших за Украину, самое ценное — свою жизнь, всегда будет в сердцах одесситов.

На открытии памятной доски находились корреспонденты Новини.LIVE.

С момента начала войны нацгвардейцы были одними из первых подразделений, оказавшихся в эпицентре боевых действий. Они вписали немало героических страниц в историю украинской армии.

"Девять лет — это история успеха настоящих патриотов. Патриотов, несущих ценности, мужество, честь, закон. Национальная гвардия сегодня гордость нашего государства. Мне за честь пожать каждому руку, поблагодарить вас за ваш доблестный труд. Мы знаем все, что герои не умирают. И отошедшие в вечность ребята защищая наше государство, сегодня наблюдают за нами. Мы должны оставаться преданы их светлой памяти выполнить свой долг и вернуть наши территории", — отметил Начальник ГУНП в Одесской области Николай Семенишин.

Наши защитники не только не отступают на переднем рубеже, но и побеждают врага. Теперь в Одессе можно увидеть учеты бойцов, которые будут символизировать вечную память о наших героях.

"Они будут стоять всегда и в снег, и в ветер, и в дождь. Потому что теперь они преданы вечности. Наши бойцы всегда будут с нами, даже после того, как мы оставим этот мир. Мы с радостью принимаем новый мир и верим, что жизнь человека не заканчивается, а продолжается в вечности. Мы будем защищать свое государство, чтобы вернуть контроль нашей территории украинскому народу", — отметил первый заместитель председателя Одесской ОВА Борис Волошенков.

На мероприятии присутствовали военнослужащие и родственники наших защитников. Женщина погибшего воина Оксана Хитрик поблагодарила нацгвардейцев за то, что память о ее муже все еще жива.

"Хочу поблагодарить товарищей своего мужа. Побратимам, друзьям, которые уже в течение 7 лет несут его в своем сердце и в памяти. Я верю, что Украина победит — Слава Героям", — отметила Оксана Хитрик.

Сегодня вспомнили каждого героя поименно. Кроме открытия мемориала, наградили около полусотни военных.

Напомним, на железнодорожном вокзале Одессы с 25 марта по 1 апреля будет работать фотовыставка. В течение недели на железнодорожном вокзале можно увидеть портреты военнослужащих Национальной гвардии Украины, отдающих свою жизнь ради защиты нашей свободы.