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Історії героїчної боротьби: на вокзалі Одеси відкрили фотовиставку

25 березня 2023 14:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На фото можна подивитись вже сьогодні
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На залізничному вокзалі Одеси з 25 березня по 1 квітня працюватиме фотовиставка. Протягом тижня на залізничному вокзалі можна побачити портрети військовослужбовців Національної гвардії України, які віддають своє життя заради захисту нашої свободи. 

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці

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Відвідувачі фотовиставки зможуть побачити, які труднощі доводиться переживати нашим бійцям, та відчути глибоку повагу та вдячність до них за їхню вірність та відданість. 

"Кожен з них — це звичайна людина, яка змінила звичне життя на постійну боротьбу та вдягла однострій, щоб забезпечити всім нам можливість продовжувати жити й працювати у відносно спокійних українських містах", — йдеться в повідомленні. 

Місце для проведення фотовиставки було обрано неспроста. Саме поїзди та вокзали стають місцями довгоочікуваних зустрічей для бійців та їхніх родин. 

Нагадаємо, на залізничних вокзалах Одеси, Дніпра, Харкова, Сум та Чернігова нещодавно була відкрита виставка "Вишиті болем" про сексуальне насильство воєнного часу. Історії зі збірних образів людей переклали на нетравматичну й доступну всім мову орнаменту та вишили на рушниках. 

Тим часом у додатку "Дія" завершилося голосування щодо перейменування Південної залізниці. Більшість українців обрали назву Харківська залізниця.

Українська залізнична компанія Укрзалізниця запроваджує новий поїзд №104/103 Львів — Краматорськ, який буде запущено 8 квітня. Поїзд відправлятиметься зі Львова кожного другого дня о 18:35 та прибуватиме до Краматорська о 15:06. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з Краматорська через день о 15:55 та прибуватиме до Львова о 11:51.

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