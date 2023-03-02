"Вишиті болем": на залізничних вокзалах країни відкрили виставки

Виставка триватиме до 15 березня

На залізничних вокзалах Одеси, Дніпра, Харкова, Сум та Чернігова відкрилася виставка "Вишиті болем" про сексуальне насильство воєнного часу. Історії зі збірних образів людей переклали на нетравматичну й доступну всім мову орнаменту та вишили на рушниках.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Кожна історія, вишита на рушнику, — вигадана, але опирається на досвід реальних людей, які зазнали сексуального насильства від російських військових і зараз перебувають на шляху відновлення після нього. Таких історій в сучасній Україні — сотні. Про них мало говорять, ця тема залишається табуйованою в суспільстві. Проте людям, що пережили сексуальне насильство, особливо в умовах війни, потрібна увага, дбайливе ставлення та допомога", — йдеться в повідомленні.

"Далі є"

В Україні створили платформу "Далі є", щоб допомогти людям, які пережили сексуальне насильство, стати на шлях відновлення. Отримати допомогу можна за посиланням.

Що робити й куди звертатися у випадку сексуального насильства

Подбайте про себе — якщо ви зазнали сексуального насильства, пам’ятайте — це не ваша вина. Єдине, на що ви могли впливати у той момент — намагатися вижити. Тепер вам треба подбати про себе.

— якщо ви зазнали сексуального насильства, пам’ятайте — це не ваша вина. Єдине, на що ви могли впливати у той момент — намагатися вижити. Тепер вам треба подбати про себе. Зверніться по медичну допомогу — у перші 72 години після події важливо звернутися до медичного закладу за медикаментозною постконтактною профілактикою ВІЛ, а також пройти тестування на інші ІПСШ.

— у перші 72 години після події важливо звернутися до медичного закладу за медикаментозною постконтактною профілактикою ВІЛ, а також пройти тестування на інші ІПСШ. Зверніться по психологічну допомогу — важливо, щоб ви пам’ятали: почуватися вразливо — це нормально.

— важливо, щоб ви пам’ятали: почуватися вразливо — це нормально. Зверніться по юридичну допомогу — пам’ятайте, що ви маєте право на відновлення справедливості. Те, що сталося, — це злочин, у якому немає вашої вини. А ті, хто цей злочин скоїли, мають понести відповідальність.

Виставка триватиме до 15 березня. Повністю історії можна прочитати на сайті проєкту.

Тим часом понад пів сотні кадрів одеський фотограф збирав 365 днів. Деякі з них вже з’являлись на обкладинках європейських журналів і стали відомими на весь світ, однак єдине що їх всіх поєднує — це наслідки жорстокої війни. На власні очі "Шлях до Перемоги" Бориса Бухмана побачили кореспонденти Новини.LIVE.