В Одесі з’явився кабінет з надання допомоги переселенкам, що постраждали від насильства

В Одесі з’явився кабінет з надання допомоги переселенкам, які постраждали від насильства
В пологовому будинку №7 відкрили кабінет для надання комплексної медичної допомоги тимчасово переміщеним жінкам, постраждалим від насильства. Крім того, туди можуть звернутись усі, хто опинився в складній ситуації.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Кабінет обладнано портативним УЗД-апаратом, регульованим кріслом для жінок з обмеженою мобільністю. Пацієнткам безплатно надаються потрібні медикаменти. Персонал пройшов навчання щодо роботи з жінками, які постраждали від насильства.
Кабінет розташований за адресою: вул. Космонавтів, 11/13. Цього тижня допомогу тут отримали вже 60 жінок.
Гарячі лінії для постраждалих від домашнього насильства
Урядовий контактний центр — 1547 (з мобільного або стаціонарного). Інформаційна консультація, психологічна підтримка, реєстрація відповідного звернення до державних органів. Цілодобово і безкоштовно.
Національна гаряча лінія з запобігання домашньому насильству — 116 123 (з мобільного) або 0 800 500 335 (зі стаціонарного). Цілодобово, безкоштовно, анонімно. Інформаційна, соціально-психологічна та юридична підтримка.
Якщо ви зазнали фізичного чи сексуального насильства, зверніться до лікаря для отримання медичної допомоги та документування у медичній картці ознак того, що з вами сталося. Надалі це допоможе притягнути кривдника до відповідальності, якщо ви звернетеся до правоохоронних органів.
Нагадаємо, в Одесі тимчасово переміщені українці та всі особи, які постраждали внаслідок війни, можуть безкоштовно отримати кваліфіковану психологічну допомогу на базі міських медзакладів. Наразі в місті працює два такі центри.
Також в Одесі відкрили сімейний центр "Мрія". Там можна не лише використовувати гаджети та навчатися школярам в Інтернеті, а можна опанувати нову професію, переглянути фільм, вивчити англійську мову тощо.
Зазначимо, для мобільної паліативної служби Центру первинної медико-санітарної допомоги №4 придбано новий автомобіль. Медики зможуть швидше виїжджати додому до пацієнтів з невиліковними захворюваннями.