На Одещині дитина отримала сильне алкогольне отруєння

На Одещині дитина отруїлась алкоголем: зараз хлопчик перебуває у лікарні
В одному з сіл Білгород-Дністровського району 9-річний хлопчик отримав сильне алкогольне отруєння. Його було екстрено госпіталізовали до лікарні.
Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
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Отримавши виклик, бригада медиків прибула за адресою вже за 11 хвилин. Хлопчика було госпіталізовано до Білгород-Дністровської міської лікарні.
"Доволі часто у своїй практиці медики Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф стикаються з ситуаціями, яким можна було б запобігти: важкі травми при ДТП, отруєння, травми у результаті падінь, виробничих та будівельних робіт. Дотримання техніки безпеки — це ключ до здоров'я та довголіття. І у випадку з дітьми цей ключ — у руках дорослих. Прикро спостерігати, коли через недогляд батьків та опікунів страждають діти", — йдеться в повідомленні.
Як розпізнати алкогольне отруєння
Гостра алкогольна інтоксикація — це стан, пов'язаний із вживанням надмірної кількості алкоголю за короткий час. Можуть бути такі симптоми отруєння:
- втрата свідомості та/або пам'яті;
- проблеми із зором;
- втрата рівноваги;
- сонливість.
Перша допомога при алкогольній інтоксикації
Поки ви чекаєте на медиків, необхідно надати людині з отруєнням першу допомогу:
- якщо людина знепритомніла, обережно поверніть її на бік, підклавши її руку під голову, щоб людина не захлинулася блювотою;
- навіть якщо вона у свідомості, заохочуйте її лягти на бік у безпечному місці;
- якщо людина може ковтати, пропонуйте їй пити воду;
- залишайтеся поруч з людиною до прибуття лікарів.
Існує міф, що від алкогольного сп’яніння допомагає сон, холодний душ, прогулянка, чорна кава чи кофеїн. Насправді такі дії можуть піддати людину з отруєнням тільки більшому ризику травм і смерті.
Після прибуття швидкої людину можуть госпіталізувати, поки її життєві показники не нормалізуються. Це може зайняти дні або тижні.
Нагадаємо, в Кілії Одеської області одна людина загинула й одна госпіталізована після отруєння сурогатним алкоголем. Лікарі після прибуття вже не змогли врятувати чоловіка.
Фото ілюстративне