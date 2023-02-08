На Одещині дитина отримала сильне алкогольне отруєння

Хлопчик під наглядом лікарів, його стан стабільний

В одному з сіл Білгород-Дністровського району 9-річний хлопчик отримав сильне алкогольне отруєння. Його було екстрено госпіталізовали до лікарні.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Отримавши виклик, бригада медиків прибула за адресою вже за 11 хвилин. Хлопчика було госпіталізовано до Білгород-Дністровської міської лікарні.

"Доволі часто у своїй практиці медики Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф стикаються з ситуаціями, яким можна було б запобігти: важкі травми при ДТП, отруєння, травми у результаті падінь, виробничих та будівельних робіт. Дотримання техніки безпеки — це ключ до здоров'я та довголіття. І у випадку з дітьми цей ключ — у руках дорослих. Прикро спостерігати, коли через недогляд батьків та опікунів страждають діти", — йдеться в повідомленні.

Як розпізнати алкогольне отруєння

Гостра алкогольна інтоксикація — це стан, пов'язаний із вживанням надмірної кількості алкоголю за короткий час. Можуть бути такі симптоми отруєння:

втрата свідомості та/або пам'яті; проблеми із зором; втрата рівноваги; сонливість.

Перша допомога при алкогольній інтоксикації

Поки ви чекаєте на медиків, необхідно надати людині з отруєнням першу допомогу:

якщо людина знепритомніла, обережно поверніть її на бік, підклавши її руку під голову, щоб людина не захлинулася блювотою;

навіть якщо вона у свідомості, заохочуйте її лягти на бік у безпечному місці;

якщо людина може ковтати, пропонуйте їй пити воду;

залишайтеся поруч з людиною до прибуття лікарів.

Існує міф, що від алкогольного сп’яніння допомагає сон, холодний душ, прогулянка, чорна кава чи кофеїн. Насправді такі дії можуть піддати людину з отруєнням тільки більшому ризику травм і смерті.

Після прибуття швидкої людину можуть госпіталізувати, поки її життєві показники не нормалізуються. Це може зайняти дні або тижні.

Нагадаємо, в Кілії Одеської області одна людина загинула й одна госпіталізована після отруєння сурогатним алкоголем. Лікарі після прибуття вже не змогли врятувати чоловіка.

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