В Одесской области ребенок получил сильное алкогольное отравление

В Одесской области ребенок отравился алкоголем: сейчас мальчик находится в больнице
В одном из сел Белгород-Днестровского района 9-летний мальчик получил сильное алкогольное отравление. Он был экстренно госпитализирован в больницу.
Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
-
В Киеве арендовать жилье стало дороже: какие сейчас цены
-
Быстрее к пациентам: одесская мобильная служба паллиативной помощи получила новое авто
-
Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция
-
Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек"
-
Пригожин "божится", что больше не вербует зеков в ЧВК "Вагнер"
-
Эрдоган заявил, что к такому землетрясению невозможно было подготовиться: количество жертв превысило 16 тысяч
-
"Почти год, как в нашу страну пришел враг": Роман Зозуля обратился к украинцам
-
Украинцы потребляют много электроэнергии: Укрэнерго объяснил ситуацию со светом
-
"Вагнеровцы закончились, в ход пошли кадровые военные": последние новости из Бахмута
-
Переправляли военнообязанных через госграницу: трое одесситов предстанут перед судом
Получив вызов, бригада медиков прибыла по адресу уже через 11 минут. Мальчик был госпитализирован в Белгород-Днестровскую городскую больницу.
"Довольно часто в своей практике медики Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сталкиваются с ситуациями, которые можно было бы предотвратить: тяжелые травмы при ДТП, отравления, травмы в результате падений, производственных и строительных работ. Соблюдение техники безопасности — это ключ к здоровью я и долголетие. И в случае с детьми этот ключ — в руках взрослых. Обидно наблюдать, когда по недосмотру родителей и опекунов страдают дети", — говорится в сообщении.
Как распознать алкогольное отравление
Острая алкогольная интоксикация — это состояние, связанное с употреблением избыточного количества алкоголя за короткое время. Возможны следующие симптомы отравления:
- потеря сознания и/или памяти;
- проблемы со зрением;
- потеря равновесия;
- сонливость.
Первая помощь при алкогольной интоксикации
Пока вы ждете медиков, необходимо оказать человеку с отравлением первую помощь:
- если человек потерял сознание, осторожно поверните его на бок, подложив его руку под голову, чтобы человек не захлебнулся рвотой;
- даже если она в сознании, поощряйте ее лечь на бок в безопасном месте;
- если человек может глотать, предлагайте ему пить воду;
- оставайтесь рядом с человеком до прибытия врачей.
Существует миф, что от алкогольного опьянения помогает сон, холодный душ, прогулка, черный кофе или кофеин. На самом деле, такие действия могут подвергнуть человека с отравлением только большему риску травм и смерти.
По прибытии быстрого человека могут госпитализировать, пока его жизненные показатели не нормализуются. Это может занять дни или недели.
Напомним, в Килии Одесской области один человек погиб и один госпитализирован после отравления суррогатным алкоголем. Врачи по прибытию уже не смогли спасти мужчину.
Фото иллюстративное