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В Одесской области ребенок отравился алкоголем: сейчас мальчик находится в больнице

8 февраля 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области ребенок получил сильное алкогольное отравление
Мальчик под наблюдением врачей, его состояние стабильное
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В одном из сел Белгород-Днестровского района 9-летний мальчик получил сильное алкогольное отравление. Он был экстренно госпитализирован в больницу.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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Получив вызов, бригада медиков прибыла по адресу уже через 11 минут. Мальчик был госпитализирован в Белгород-Днестровскую городскую больницу.

"Довольно часто в своей практике медики Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сталкиваются с ситуациями, которые можно было бы предотвратить: тяжелые травмы при ДТП, отравления, травмы в результате падений, производственных и строительных работ. Соблюдение техники безопасности — это ключ к здоровью я и долголетие. И в случае с детьми этот ключ — в руках взрослых. Обидно наблюдать, когда по недосмотру родителей и опекунов страдают дети", — говорится в сообщении.

Как распознать алкогольное отравление

Острая алкогольная интоксикация — это состояние, связанное с употреблением избыточного количества алкоголя за короткое время. Возможны следующие симптомы отравления:

  1. потеря сознания и/или памяти;
  2. проблемы со зрением;
  3. потеря равновесия;
  4. сонливость.

Первая помощь при алкогольной интоксикации

Пока вы ждете медиков, необходимо оказать человеку с отравлением первую помощь:

  • если человек потерял сознание, осторожно поверните его на бок, подложив его руку под голову, чтобы человек не захлебнулся рвотой;
  • даже если она в сознании, поощряйте ее лечь на бок в безопасном месте;
  • если человек может глотать, предлагайте ему пить воду;
  • оставайтесь рядом с человеком до прибытия врачей.

Существует миф, что от алкогольного опьянения помогает сон, холодный душ, прогулка, черный кофе или кофеин. На самом деле, такие действия могут подвергнуть человека с отравлением только большему риску травм и смерти.

По прибытии быстрого человека могут госпитализировать, пока его жизненные показатели не нормализуются. Это может занять дни или недели.

Напомним, в Килии Одесской области один человек погиб и один госпитализирован после отравления суррогатным алкоголем. Врачи по прибытию уже не смогли спасти мужчину.

Фото иллюстративное

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