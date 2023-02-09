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В Одессе появился кабинет по оказанию помощи пострадавшим от насилия переселенкам

9 февраля 2023 15:15
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе появился кабинет по оказанию помощи пострадавшим от насилия переселенкам
Уже получили помощь 60 женщин
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В роддоме №7 открыли кабинет для оказания комплексной медицинской помощи временно перемещенным женщинам, пострадавшим от насилия. Кроме того, туда могут обратиться все, кто оказался в сложной ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Кабинет оборудован портативным УЗИ-аппаратом, регулируемым креслом для женщин с ограниченной мобильностью. Пациенткам бесплатно предоставляются нужные медикаменты. Персонал прошел обучение по работе с женщинами, пострадавшими от насилия.

Кабинет расположен по адресу ул. Космонавтов, 11/13. На этой неделе помощь получили уже 60 женщин.

Горячие линии для пострадавших от домашнего насилия

Правительственный контактный центр — 1547 (с мобильного или стационарного). Информационная консультация, психологическая поддержка, регистрация соответствующего обращения в государственные органы. Круглосуточно и бесплатно.

Национальная горячая линия по предотвращению домашнего насилия — 116 123 (с мобильного) или 0 800 500 335 (со стационарного). Круглосуточно, бесплатно, анонимно. Информационная, социально психологическая и юридическая поддержка.

Если вы испытали физическое или сексуальное насилие, обратитесь к врачу для получения медицинской помощи и документирования в медицинской карточке признаков того, что с вами произошло. В дальнейшем это поможет привлечь обидчика к ответственности, если вы обратитесь в правоохранительные органы.

Напомним, в Одессе временно перемещены украинцы и все лица, пострадавшие в результате войны, могут бесплатно получить квалифицированную психологическую помощь на базе городских медучреждений. Сейчас в городе работает два таких центра.

Также в Одессе открыли семейный центр "Мрія". Там можно не только использовать гаджеты и учиться школьникам в Интернете, а также овладеть новой профессией, посмотреть фильм, выучить английский язык и т.д.

Отметим, для мобильной паллиативной службы Центра первичной медико-санитарной помощи №4 приобретен новый автомобиль. Медики смогут быстрее выезжать на дом к пациентам с неизлечимыми заболеваниями.

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