"Вышитые болью": на железнодорожных вокзалах страны открыли выставки

Выставка продлится до 15 марта

На железнодорожных вокзалах Одессы, Днепра, Харькова, Сум и Чернигова открылась выставка "Вышитые болью" о сексуальном насилии военного времени. Истории из сборных образов людей перевели на нетравматический и доступный всем язык орнамента и вышили на полотенцах.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Каждая история, вышитая на полотенце — придумана, но опирается на опыт реальных людей, подвергшихся сексуальному насилию от российских военных и сейчас находящихся на пути восстановления после него. Таких историй в современной Украине — сотни. О них мало говорят, эта тема остается табуированной в обществе. Однако людям, пережившим сексуальное насилие, особенно в условиях войны, нужно внимание, бережное отношение и помощь", — говорится в сообщении.

"Дальше есть"

В Украине создали платформу "Далі є", чтобы помочь людям, пережившим сексуальное насилие, встать на путь восстановления. Получить помощь можно по ссылке.

Что делать и куда обращаться в случае сексуального насилия

Позаботьтесь о себе — если вы подверглись сексуальному насилию, помните — это не ваша вина. Единственное, на что вы могли влиять в тот момент — пытаться выжить. Теперь вам нужно позаботиться о себе.

— если вы подверглись сексуальному насилию, помните — это не ваша вина. Единственное, на что вы могли влиять в тот момент — пытаться выжить. Теперь вам нужно позаботиться о себе. Обратитесь за медицинской помощью — в первые 72 часа после происшествия важно обратиться в медицинское учреждение за медикаментозной постконтактной профилактикой ВИЧ, а также пройти тестирование на другие ИППП.

— в первые 72 часа после происшествия важно обратиться в медицинское учреждение за медикаментозной постконтактной профилактикой ВИЧ, а также пройти тестирование на другие ИППП. Обратитесь за психологической помощью — важно, чтобы вы помнили: чувствовать себя уязвимым — это нормально.

— важно, чтобы вы помнили: чувствовать себя уязвимым — это нормально. Обратитесь за юридической помощью — помните, что вы имеете право на восстановление справедливости. Произошедшее — это преступление, в котором нет вашей вины. А те, кто совершил это преступление, должны понести ответственность.

Выставка продлится до 15 марта. Полностью истории можно прочитать на сайте проекта.

Тем временем более полусотни кадров одесский фотограф собирал 365 дней. Некоторые из них уже появлялись на обложках европейских журналов и стали известны на весь мир. Однако единственное, что их всех объединяет это последствия жестокой войны. Своими глазами "Путь к Победе" Бориса Бухмана увидели корреспонденты Новини.LIVE.