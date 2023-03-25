Истории героической борьбы: на вокзале Одессы открыли фотовыставку

На фото можно посмотреть уже сегодня

На железнодорожном вокзале Одессы с 25 марта по 1 апреля будет работать фотовыставка. В течение недели на железнодорожном вокзале можно увидеть портреты военнослужащих Национальной гвардии Украины, отдающих свою жизнь ради защиты нашей свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Посетители фотовыставки смогут увидеть, какие трудности приходится переживать нашим бойцам и почувствовать глубокое уважение и благодарность за их верность и преданность.

"Каждый из них — это обычный человек, который сменил привычную жизнь на постоянную борьбу и надел униформу, чтобы обеспечить всем нам возможность продолжать жить и работать в относительно спокойных украинских городах", — говорится в сообщении.

Место для проведения фотовыставки было выбрано неспроста. Именно поезда и вокзалы становятся местами долгожданных встреч для бойцов и их семей.

Напомним, на железнодорожных вокзалах Одессы, Днепра, Харькова, Сум и Чернигова недавно была открыта выставка "Вышитые болью" о сексуальном насилии военного времени. Истории из сборных образов людей перевели на нетравматический и доступный всем язык орнамента и вышили на полотенцах.

Тем временем в приложении "Действие" завершилось голосование по переименованию ЮЖД. Большинство украинцев выбрали название Харьковской железной дороги.

Украинская железнодорожная компания Укрзализныця вводит новый поезд №104/103 Львов — Краматорск, который будет запущен 8 апреля. Поезд будет отправляться из Львова каждый второй день в 18:35 и прибывать в Краматорск в 15:06. В обратном направлении поезд будет отправляться из Краматорска через день в 15:55 и прибывать во Львов в 11:51.