В Одесской области гвардейцы овладели тактикой боя в лесу

Занятия по тактике боя для гвардейцев из Измаила

Подразделения Национальной гвардии Украины, базирующиеся в Южном оперативно-территориальном объединении, проводят тактические занятия с личным составом патрульных подразделений. Гвардейцы из Измаила тренируют тактические действия в составе отделений по оборонной тематике в лесной местности.

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.

Инструкторы по воинской части максимально приблизили условия занятий к реальным боевым действиям, используя страйкбольное оружие для большей реалистичности. Во время тренировок гвардейцы закрепили навыки организации и построения обороны, что помогает им готовиться к выполнению боевых задач любой сложности.

"Гвардейцы принимают участие в отпоре вооруженной агрессии на всех рубежах и направлениях, где ведутся боевые действия по защите Украины по отражению вооруженной агрессии. Постоянные тренировки позволяют бойцам НГУ всегда быть готовыми к выполнению боевых задач любой сложности", — говорится в сообщении.

Напомним, Украина продолжает готовиться к контрнаступлению. В настоящее время военным необходимо усиление авиации, впрочем, план строят, исходя из оружия и техники, имеющихся в настоящее время.

Тем временем Польша намерена увеличить производство боеприпасов в связи с предстоящим контрнаступлением ВСУ на фронте. Премьер-министр Матеуш Моравецкий призывает частные, государственные и иностранные компании принять вызов и создать новые предприятия по производству боеприпасов на территории страны.