Тренування на випадок теракту на ЗАЕС прийшли на півдні

Тренування медиків. Фото: МОЗ

У Миколаївській області провели тренувальні навчання медиків та відпрацювали реагування у разі можливого теракту на ЗАЕС. У заходах взяли участь медики з чотирьох регіонів.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

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"Заклади охорони здоров’я відпрацювали інструкції стосовно заходів реагування на надзвичайну ситуацію техногенного походження. Зокрема, стосовно розгортання ліжко-місць для постраждалих та лікування евакуйованих з зони потенційного ураження", — зазначають у МОЗ.

Які сценарії відпрацювали

Розвертання пунктів евакуації у 50-кілометровій зоні забруднення, проміжних та приймальних пунктах евакуації.

Також в рамках одного зі сценаріїв моделювання загрози протестували алгоритм видачі калію йодиду.

Де ще проходили навчання

Профілактичні тренування відбулися у найближчих зонах можливого ураження, а саме: У Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Яка ситуація на Запорізькій АЕС

Російські окупаційні війська можуть "добровільно" залишити територію захопленої ними Запорізької атомної електростанції в одному випадку. Якщо українські Сили оборону почнуть розвивати наступ вглиб захопленої росіянами території — у бік Василівки.

Нагадаємо, ядерний шантаж з боку РФ продовжується щодня. Наслідки можливої техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС будуть як "шість Чорнобилів".