Тренировки на случай теракта на ЗАЭС пришли на юге

Тренировка медиков. Фото: МОЗ

В Николаевской области провели тренировочные учения медиков и отработали реагирование в случае возможного теракта на ЗАЭС. В мероприятиях приняли участие медики из четырех регионов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

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"Учреждения здравоохранения отработали инструкции по мерам реагирования на чрезвычайную ситуацию техногенного происхождения. В частности, относительно развертывания койко-мест для пострадавших и лечения эвакуированных из зоны потенциального поражения", — отмечают в Минздраве.

Какие сценарии отработали

Развертывание пунктов эвакуации в 50-километровой зоне загрязнения, промежуточных и приемных эвакуационных пунктов.

Также в рамках одного из сценариев моделирования угрозы протестировали алгоритм выдачи йодида калия.

Где еще проходили учения

Профилактические тренировки прошли в ближайших зонах возможного поражения, а именно: в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Какая ситуация на Запорожской АЭС

Российские оккупационные войска могут "добровольно" покинуть территорию захваченной ими Запорожской атомной электростанции в одном случае. Если украинские Силы оборону начнут развивать наступление вглубь захваченной россиянами территории в сторону Васильевки.

Напомним, ядерный шантаж со стороны РФ продолжается каждый день. Последствия возможной техногенной катастрофы на Запорожской АЭС окажутся как "шесть Чернобылей".