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В одній з громад Одещини планують створити асоціацію пожежників

13 серпня 2023 16:56
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В одній з громад Одещини планують створити асоціацію пожежників
Рятувальник демонструє роботу пожежного авто. Фото: ДСНС в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеській області відбулась зустріч добровольців різних відомств, що є єдиним підрозділом "Асоціації добровільних пожежних України". Туди входять колишні працівники ДСНС, медики швидкої допомоги, правоохоронці, та громадяни, які після навчання заступають на чергування.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області

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"Асоціація добровільних пожежних України", вже тривалі 3,5 роки допомагає тим, кому це необхідно. Засновники такої асоціації мають досвід у різних галузях та готові ділитися ним для покращення громадського добробуту.

На Одещині планують створити другу в Україні асоціацію пожежних

Відтак, коли представники Цивільного захисту — Житлово-комунального господарства одного з районів Одеської області дізналися про діяльність "Асоціації добровільних пожежних України", вони відчули бажання створити схожий підрозділ і у своїй громаді. Під час зустрічі з пожежниками, їм детально розповіли про діяльність асоціації та ознайомили з їхніми можливостями.

Пожежник демонструє спорядження спецавто. Фото: ДСНС
Пожежник демонструє спорядження спецавто. Фото: ДСНС

Нагадаємо, в Одесі, на території аварійно-рятувального загону спеціального призначення, відбулися спільні навчання між представниками Червоного Хреста України та рятувальниками. Основна увага була приділена евакуації потерпілих з висотних споруд.

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