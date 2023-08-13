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В одной из общин Одесчины планируют создать ассоциацию пожарных

13 августа 2023 16:56
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В одной из общин Одесчины планируют создать ассоциацию пожарных
Спасатель демонстрирует работу пожарного автомобиля. Фото: ГСЧС в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области состоялась встреча добровольцев разных ведомств, являющихся единственным подразделением "Ассоциации добровольных пожарных Украины". Туда входят бывшие работники ГСЧС, медики скорой помощи, правоохранители и граждане, которые после учебы заступают на дежурство.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

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"Ассоциация добровольных пожарных Украины", уже продолжавшиеся 3,5 года помогает тем, кому это необходимо. Учредители такой ассоциации имеют опыт в разных областях и готовы делиться им для улучшения общественного благосостояния.

В Одесской области планируют создать вторую в Украине ассоциацию пожарных

Когда представители Гражданской защиты — Жилищно-коммунального хозяйства одного из районов Одесской области узнали о деятельности "Ассоциации добровольных пожарных Украины", они почувствовали желание создать подобное подразделение и в своем обществе. Во время встречи с пожарными подробно рассказали о деятельности ассоциации и ознакомили с их возможностями.

Пожарный демонстрирует снаряжение спецавто. Фото: ГСЧС
Пожарный демонстрирует снаряжение спецавто. Фото: ГСЧС

Напомним, в Одессе, на территории аварийно-спасательного отряда специального назначения, состоялись совместные учения между представителями Красного Креста Украины и спасателями. Основное внимание было уделено эвакуации пострадавших из высотных сооружений.

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