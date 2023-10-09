Одесские спасатели получили пожарный автомобиль от партнеров
Одесские специалисты ГСЧС получили новую технику для тушения пожаров. Грузовой автомобиль Chevrolet Chevy Van передали спасателям коллеги из Швейцарии.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации чрезвычайников, автомобиль имеет небольшие габариты, что позволит быстрее прибыть на место происшествия и приступить к ликвидации чрезвычайной ситуации до прибытия основных сил.
Что известно об автомобиле Chevrolet Chevy Van
- Объем двигателя — 5738 квадратных сантиметров;
- Мощность двигателя — 195 л.с.
- Обороты максимальной мощности — до 4 000 об/мин;
- Тип двигателя — бензин;
- Количество мест для сидения — 5.
Напомним, с начала этого года в Одесской области произошло более 3500 пожаров сухой растительности на открытых территориях, и главной причиной этого является человеческий фактор. Обычно такие масштабные пожары возникают из-за самовольного сожжения сухой травы.
Кроме того, в Одесской области состоялась встреча добровольцев разных ведомств, являющихся единственным подразделением "Ассоциации добровольных пожарных Украины". Туда принадлежат бывшие работники ГСЧС, медики скорой помощи, правоохранители и граждане, которые после учебы вступают в дежурство.
Также мы писали, что в Одессе на территории аварийно-спасательного отряда специального назначения состоялись совместные учения между представителями Красного Креста Украины и спасателями. Основное внимание было уделено эвакуации пострадавших из высотных сооружений.