Одесские спасатели получили пожарный автомобиль

Новый пожарный автомобиль. Фото: ГСЧС

Одесские специалисты ГСЧС получили новую технику для тушения пожаров. Грузовой автомобиль Chevrolet Chevy Van передали спасателям коллеги из Швейцарии.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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По информации чрезвычайников, автомобиль имеет небольшие габариты, что позволит быстрее прибыть на место происшествия и приступить к ликвидации чрезвычайной ситуации до прибытия основных сил.

Что известно об автомобиле Chevrolet Chevy Van

Объем двигателя — 5738 квадратных сантиметров;

Мощность двигателя — 195 л.с.

Обороты максимальной мощности — до 4 000 об/мин;

Тип двигателя — бензин;

Количество мест для сидения — 5.

Напомним, с начала этого года в Одесской области произошло более 3500 пожаров сухой растительности на открытых территориях, и главной причиной этого является человеческий фактор. Обычно такие масштабные пожары возникают из-за самовольного сожжения сухой травы.

Кроме того, в Одесской области состоялась встреча добровольцев разных ведомств, являющихся единственным подразделением "Ассоциации добровольных пожарных Украины". Туда принадлежат бывшие работники ГСЧС, медики скорой помощи, правоохранители и граждане, которые после учебы вступают в дежурство.

Также мы писали, что в Одессе на территории аварийно-спасательного отряда специального назначения состоялись совместные учения между представителями Красного Креста Украины и спасателями. Основное внимание было уделено эвакуации пострадавших из высотных сооружений.