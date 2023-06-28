На Одещині горів будинок: є постраждалий

Рятувальники гасять пожежу. Фото: google

Сьогодні на світанку до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку. Внаслідок пожежі є постраждалі.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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Рятувальники встановили, що вогонь охопив дах та одну кімнату. Пожежу вдалося локалізувати о 04:46. За ще декілька хвилин було повністю ліквідовано полум'я на площі приблизно 60 квадратних метрів.

На жаль, у результаті цієї події постраждав один громадянин 1957 року народження. Стан його здоров'я оцінюється як середньої тяжкості, з опіками на нижніх та верхніх кінцівках (10% тіла). Бригадою швидкої медичної допомоги постраждалого було доставлено до місцевої лікарні.

Попередньою причиною пожежі вважається "необережне поводження з вогнем". Деталі та точну суму завданих збитків наразі встановлюються.

Для гасіння пожежі та надання допомоги залучили одну одиницю техніки з ДСНС та чотирьох рятувальників. Також одна одиниця техніки та чотири члени місцевої пожежної команди Березівського району допомагали в боротьбі з пожежею.

Пожежі на Одещині

Нагадаємо, майже дві години понад сімдесят рятувальників гасили пожежу в Одесі. Загорілась триповерхова будівля заводу.

Також ми писали, що на території Одеської області з початку літа вже зафіксовано понад 200 випадків загорянь сухої рослинності, які призвели до знищення майже 50 гектарів землі. Тільки за останню добу рятувальники змогли ліквідувати 12 пожеж, які охопили площу понад 5 гектарів.