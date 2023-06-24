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Масштабна пожежа в Одесі: 70 рятувальників боролися з вогнем

24 червня 2023 09:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Масштабна пожежа в Одесі: 70 рятувальників боролися з вогнем
Пожежа в Одесі. Фото: ДСНС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Майже дві години понад сімдесят рятувальників гасили пожежу в Одесі. Загорілась триповерхова будівля заводу. 

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області. 

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Гасіння пожежі було ускладнено через сильний вітер та велике пожежне навантаження. Була загроза розповсюдження вогню на велику площу, а також на поряд розташовану 12-поверхову будівлю. 

На місці події було сильне задимлення. Фото: ДСНС
На місці події було сильне задимлення. Фото: ДСНС
Вогнеборці гасять пожежу. Фото: ДСНС
Вогнеборці гасять пожежу. Фото: ДСНС
Вогонь міг перекинутись на багатоповерхівку. Фото: ДСНС
Вогонь міг перекинутись на багатоповерхівку. Фото: ДСНС

"В місцях значного задимлення рятувальники працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору. Пожежа ліквідована на площі 1000 кв. м. Завдяки оперативним діям вогнеборців, вогонь не розповсюдився на будівлю, розташовану поруч", — йдеться в повідомленні. 

На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. 

Нагадаємо, на території Одеської області з початку літа вже зафіксовано понад 200 випадків загорянь сухої рослинності, які призвели до знищення майже 50 гектарів землі. Тільки за останню добу рятувальники змогли ліквідувати 12 пожеж, які охопили площу понад 5 гектарів.

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