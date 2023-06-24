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Масштабный пожар в Одессе: 70 спасателей боролись с огнем

24 июня 2023 09:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Масштабный пожар в Одессе: 70 спасателей боролись с огнем
Пожар в Одессе. Фото: ГСЧС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Почти два часа более семидесяти спасателей тушили пожар в Одессе. Загорелось трехэтажное здание завода.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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Тушение пожара был затруднено из-за сильного ветра и большой пожарной нагрузки. Была угроза распространения огня на большую площадь, а также на рядом расположенное 12-этажное здание.

На месте происшествия было сильное задымление. Фото: ГСЧС
На месте происшествия было сильное задымление. Фото: ГСЧС
Пожарные тушат пожар. Фото: ГСЧС
Пожарные тушат пожар. Фото: ГСЧС
Огонь мог опрокинуться на многоэтажку. Фото: ГСЧС
Огонь мог опрокинуться на многоэтажку. Фото: ГСЧС

"В местах значительного задымления спасатели работали в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. Пожар ликвидирован на площади 1000 кв. м. Благодаря оперативным действиям пожарных, огонь не распространился на здание, расположенное рядом", — говорится в сообщении.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Напомним, на территории Одесской области с начала лета уже зафиксировано более 200 случаев возгораний сухой растительности, которые привели к уничтожению около 50 гектаров земли. Только за последние сутки спасатели смогли ликвидировать 12 пожаров, охвативших площадь более 5 гектаров.

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