Масштабный пожар в Одессе: 70 спасателей боролись с огнем
Почти два часа более семидесяти спасателей тушили пожар в Одессе. Загорелось трехэтажное здание завода.
Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.
Тушение пожара был затруднено из-за сильного ветра и большой пожарной нагрузки. Была угроза распространения огня на большую площадь, а также на рядом расположенное 12-этажное здание.
"В местах значительного задымления спасатели работали в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. Пожар ликвидирован на площади 1000 кв. м. Благодаря оперативным действиям пожарных, огонь не распространился на здание, расположенное рядом", — говорится в сообщении.
К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
Напомним, на территории Одесской области с начала лета уже зафиксировано более 200 случаев возгораний сухой растительности, которые привели к уничтожению около 50 гектаров земли. Только за последние сутки спасатели смогли ликвидировать 12 пожаров, охвативших площадь более 5 гектаров.