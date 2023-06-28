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В Одесской области горел дом: есть пострадавший

28 июня 2023 11:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области горел дом: есть пострадавший
Спасатели тушат пожар. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня на рассвете в Службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома. В результате пожара есть пострадавшие.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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Спасатели установили, что огонь охватил крышу и одну комнату. Пожар удалось локализовать в 4:46. За несколько минут было полностью ликвидировано пламя на площади примерно 60 квадратных метров.

К сожалению, в результате этого события пострадал один гражданин, рожденный в 1957 году. Состояние его здоровья оценивается как средней тяжести с ожогами на нижних и верхних конечностях (10% тела). Бригадой скорой медицинской помощи пострадавший был доставлен в местную больницу.

Предварительной причиной пожара считается "неосторожное обращение с огнем". Детали и точную сумму нанесенного ущерба устанавливаются.

Для тушения пожара и оказания помощи привлекли 1 единицу техники из ГСЧС и 4 спасателей. Также 1 единица техники и 4 члена местной пожарной команды Березовского района помогали в борьбе с пожаром.

Пожары в Одесской области

Напомним, почти два часа более семидесяти спасателей тушили пожар в Одессе. Загорелось трехэтажное здание завода.

Также мы писали, что на территории Одесской области с начала лета зафиксировано более 200 случаев возгораний сухой растительности, которые привели к уничтожению почти 50 гектаров земли. Только за последние сутки спасатели смогли ликвидировать 12 пожаров, охвативших площадь более 5 гектаров.

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