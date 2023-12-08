У пожежі на Одещині врятували немовлят

Пожежники ліквідували загоряння. Фото: ДСНС

В Одеській області сталася пожежа у приватному секторі. У місті Березівка загорівся будинок, у якому знаходилися малі діти.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

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Подробиці пожежі

Фахівці ДСНС ліквідували загоряння у будинку, площею 50 метрів квадратних. Під час гасіння рятувальники виявили двох дітей 2022 року народження з ознаками отруєння. Немовлят оперативно відправили до лікарні.

"Стан дітей на цю хвилину — стабільний, знаходяться під наглядом медичного персоналу", — йдеться у повідомленні.

Наразі причина пожежі, деталі та збитки встановлюються.

Нагадаємо, в Одеській області затримали шістьох чоловіків, які займалися підпалом сухої рослинності. Палії розводили багаття на відкритій місцевості та залишали дотлівати без нагляду.

Додамо, в Одеській області виникла пожежа у приватному секторі. Інцидент стався у селі Дачне на вулиці Тихій, де полумʼя охопило будинок, гараж та автомобіль.

Також ми писали, що з початку цього року в Одеській області сталося понад 3 500 пожеж сухої рослинності на відкритих територіях, і головною причиною цього є людський фактор. Зазвичай такі масштабні пожежі виникають через самовільне спалення сухої трави.