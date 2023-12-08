В пожаре на Одесчине спасли младенцев
В Одесской области произошел пожар в частном секторе. В городе Березовка загорелся дом, в котором находились маленькие дети.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
Подробности пожара
Специалисты ГСЧС ликвидировали возгорание в доме, площадью 50 квадратных метров. Во время тушения спасатели обнаружили двоих детей 2022 года рождения с признаками отравления. Младенцев оперативно отправили в больницу.
"Состояние детей на эту минуту — стабильное, находятся под наблюдением медицинского персонала", — говорится в сообщении.
Причина пожара, детали и убытки устанавливаются.
Напомним, в Одесской области задержаны шесть мужчин, которые занимались поджогом сухой растительности. Палии разводили костер на открытой местности и оставляли дотлевать без присмотра.
Добавим, в Одесской области возник пожар в частном секторе. Инцидент произошел в селе Дачное на улице Тихой, где пламя охватило дом, гараж и автомобиль.
Также мы писали, что с начала этого года в Одесской области произошло более 3500 пожаров сухой растительности на открытых территориях, и главной причиной этого является человеческий фактор. Обычно такие масштабные пожары возникают из-за самовольного сожжения сухой травы.
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