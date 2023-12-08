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В пожаре на Одесчине спасли младенцев

8 декабря 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В пожаре на Одесчине спасли младенцев
Пожарные ликвидировали возгорание. Фото: ГСЧС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области произошел пожар в частном секторе. В городе Березовка загорелся дом, в котором находились маленькие дети.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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Подробности пожара

Специалисты ГСЧС ликвидировали возгорание в доме, площадью 50 квадратных метров. Во время тушения спасатели обнаружили двоих детей 2022 года рождения с признаками отравления. Младенцев оперативно отправили в больницу.

"Состояние детей на эту минуту — стабильное, находятся под наблюдением медицинского персонала", — говорится в сообщении.

Причина пожара, детали и убытки устанавливаются.

Напомним, в Одесской области задержаны шесть мужчин, которые занимались поджогом сухой растительности. Палии разводили костер на открытой местности и оставляли дотлевать без присмотра.

Добавим, в Одесской области возник пожар в частном секторе. Инцидент произошел в селе Дачное на улице Тихой, где пламя охватило дом, гараж и автомобиль.

Также мы писали, что с начала этого года в Одесской области произошло более 3500 пожаров сухой растительности на открытых территориях, и главной причиной этого является человеческий фактор. Обычно такие масштабные пожары возникают из-за самовольного сожжения сухой травы.

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