За две недели января на Одесчине в пожарах погибли семь человек
За последние четырнадцать дней в Одесском регионе произошло почти семьдесят пожаров в жилых секторах. Все они связаны с попыткой людей дополнительно обогреть свои дома.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.
"Почти в каждом случае виновники — люди, а точнее — их безответственное отношение к собственной безопасности", — говорится в сообщении.
Пожары в Одесской области
По информации спасателей, с начала января в Одесской области произошло 69 пожаров, что привело к трагическим последствиям для 7 человек. В большинстве случаев причина – это попытки дополнительно обогреть свое жилье с использованием печного отопления, газовых приборов, разнообразных электроприборов.
Правила обращения с огнем
Пожары приводят к серьезным угрозам жизни и имуществу. Чтобы избежать трагических последствий, спасатели напомнили основные правила безопасности:
- Не перегружайте электросеть;
- Избегайте использования самодельных или несертифицированных обогревателей и неисправных печей;
- Не устанавливайте генераторы в помещениях;
- Не оставляйте детей без присмотра;
- Берегите себя и своих близких, соблюдая простые правила безопасности в зимний период.
Напомним, в Одесской области произошел пожар в частном секторе. В городе Березовка загорелся дом, в котором находились маленькие дети.
Также мы сообщали, что в Одесской области возник пожар в частном секторе. Инцидент произошел в селе Дачное на улице Тихой, где пламя охватило дом, гараж и автомобиль.
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