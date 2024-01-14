За две недели января на Одесчине в пожарах погибли семь человек

Спасатель. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

За последние четырнадцать дней в Одесском регионе произошло почти семьдесят пожаров в жилых секторах. Все они связаны с попыткой людей дополнительно обогреть свои дома.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

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"Почти в каждом случае виновники — люди, а точнее — их безответственное отношение к собственной безопасности", — говорится в сообщении.

Пожары в Одесской области

По информации спасателей, с начала января в Одесской области произошло 69 пожаров, что привело к трагическим последствиям для 7 человек. В большинстве случаев причина – это попытки дополнительно обогреть свое жилье с использованием печного отопления, газовых приборов, разнообразных электроприборов.

Правила обращения с огнем

Пожары приводят к серьезным угрозам жизни и имуществу. Чтобы избежать трагических последствий, спасатели напомнили основные правила безопасности:

Не перегружайте электросеть;

Избегайте использования самодельных или несертифицированных обогревателей и неисправных печей;

Не устанавливайте генераторы в помещениях;

Не оставляйте детей без присмотра;

Берегите себя и своих близких, соблюдая простые правила безопасности в зимний период.

Напомним, в Одесской области произошел пожар в частном секторе. В городе Березовка загорелся дом, в котором находились маленькие дети.

Также мы сообщали, что в Одесской области возник пожар в частном секторе. Инцидент произошел в селе Дачное на улице Тихой, где пламя охватило дом, гараж и автомобиль.