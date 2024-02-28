В Одессе почти не сгорел Храм Архангела Михаила

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Вечером спасателям поступило сообщение о пожаре в Приморском районе города. Произошло возгорание деревянного строения на территории Храма.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.



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Детали инцидента

В Приморском районе, по улице Тенистой, загорелось 2-х этажное деревянное здание на территории Храма Архангела Михаила и святителя Луки. К счастью, огонь не распространился на храм, находившийся в непосредственной близости. Во время тушения спасатели спасли мужчину 1952 года рождения. В общей сложности пожар ликвидировали за пол часа, причина и ущерб устанавливаются.

Пожары в Одесской области

Напомним, что в Измаиле в ночь на 18 февраля произошел масштабный пожар одноэтажного частного дома. На пепелище спасатели обнаружили тело молодого человека.

Также мы писали, что в Одесской области произошло возгорание в частном секторе. В селе Молодежное загорелся деревянный сарай, в котором находились домашние животные.

Добавим, что за четырнадцать дней в Одесском регионе произошло почти семьдесят пожаров в жилых секторах. Все они связаны с попыткой людей дополнительно обогреть свои дома.