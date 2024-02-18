На Одещині у пожежі загинув чоловік — подробиці
В Ізмаїлі, що в Одеській області, у ніч проти 18 лютого сталася масштабна пожежа. На попелищі рятувальники знайшли тіло молодого чоловіка.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.
Подробиці трагедії
За інформацією відомства, повідомлення про займання одноповерхового приватного будинку надійшло до Служби порятунку о третій годині ночі. На місце події були викликані 2 одиниці техніки та 9 рятувальників з ДСНС. Пожежу вдалося ліквідувати на площі 60 квадратних метрів, проте під час гасіння було виявлено тіло квартиронаймача, чоловіка 1981 року народження. Причини пожежі наразі встановлюються, а загальний збиток оцінюється.
Інші пожежі на Одещині
Нагадаємо, на Одещині сталося одразу декілька пожеж, що призвели до трагічних наслідків. Внаслідок загорянь загинули люди похилого віку. Рятувальні служби залучились до ліквідації вогню у місті Балта, а також у селах Яринославка та Долинське.
Також ми повідомляли, що в Одеській області сталася пожежа у житловому будинку. Рятувальники під час гасіння полумʼя знайшли тіло власника оселі.
Крім цього, в Одеській області сталося займання у приватному секторі. У селі Молодіжне загорівся деревʼяний сарай, у якому були домашні тварини.
Додамо, у ніч проти 10 лютого у Молдові сталася спроба підпалу центру допомоги біженцям з України. Відомо, що цю установу було відкрито в рамках гуманітарної програми ООН.
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