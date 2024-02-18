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На Одещині у пожежі загинув чоловік — подробиці

18 лютого 2024 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині у пожежі загинув чоловік — подробиці
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Ізмаїлі, що в Одеській області, у ніч проти 18 лютого сталася масштабна пожежа. На попелищі рятувальники знайшли тіло молодого чоловіка.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області

Подробиці трагедії

За інформацією відомства, повідомлення про займання одноповерхового приватного будинку надійшло до Служби порятунку о третій годині ночі. На місце події були викликані 2 одиниці техніки та 9 рятувальників з ДСНС. Пожежу вдалося ліквідувати на площі 60 квадратних метрів, проте під час гасіння було виявлено тіло квартиронаймача, чоловіка 1981 року народження. Причини пожежі наразі встановлюються, а загальний збиток оцінюється. 

На Одещині у пожежі загинув чоловік — подробиці - фото 1
Охоплений полум'ям будинок. Фото: ДСНС

Інші пожежі на Одещині

Нагадаємо, на Одещині сталося одразу декілька пожеж, що призвели до трагічних наслідків. Внаслідок загорянь загинули люди похилого віку. Рятувальні служби залучились до ліквідації вогню у місті Балта, а також у селах Яринославка та Долинське. 

Також ми повідомляли, що в Одеській області сталася пожежа у житловому будинку. Рятувальники під час гасіння полумʼя знайшли тіло власника оселі.

Крім цього, в Одеській області сталося займання у приватному секторі. У селі Молодіжне загорівся деревʼяний сарай, у якому були домашні тварини.

Додамо, у ніч проти 10 лютого у Молдові сталася спроба підпалу центру допомоги біженцям з України. Відомо, що цю установу було відкрито в рамках гуманітарної програми ООН. 

Одеса
пожежа
Одеська область
Одеська ОДА
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