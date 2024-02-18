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На Одесчине в пожаре погиб мужчина — подробности

18 февраля 2024 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На Одесчине в пожаре погиб мужчина — подробности
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Измаиле в Одесской области в ночь на 18 февраля произошел масштабный пожар. На пепелище спасатели обнаружили тело молодого человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Подробности трагедии

По информации ведомства, сообщение о возгорании одноэтажного частного дома поступило в Службу спасения в три часа ночи. На место происшествия были вызваны 2 единицы техники и 9 спасателей из ГСЧС. Пожар удалось ликвидировать на площади 60 квадратных метров, однако во время тушения было обнаружено тело квартиросъемщика, мужчины 1981 года рождения. Причины пожара устанавливаются, а общий ущерб оценивается.

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Охваченный пламенем дом. Фото: ГСЧС

Другие пожары в Одесской области

Напомним, в Одесской области произошло сразу несколько пожаров, которые привели к трагическим последствиям. В результате возгораний погибли пожилые люди. Спасатели привлекались к ликвидации огня в городе Балта, а также в селах Яринославка и Долинское.

Также мы сообщали, что в Одесской области произошел пожар в жилом доме. Спасатели во время тушения пламени обнаружили тело владельца дома.

Кроме того, в Одесской области произошло возгорание в частном секторе. В селе Молодежное загорелся деревянный сарай, в котором находились домашние животные.

Добавим, в ночь на 10 февраля в Молдове произошла попытка поджога центра помощи беженцам из Украины. Известно, что это учреждение было открыто в рамках гуманитарной программы ООН.

Одесса
пожар
Одесская область
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