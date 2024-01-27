На Одещині у пожежах загинуло троє людей — подробиці
На Одещині сталося одразу декілька пожеж, які призвели до трагічних наслідків. Внаслідок загорянь загинули люди похилого віку. Рятувальні служби залучились до ліквідації вогню у місті Балта, а також у селах Яринославка та Долинське.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.
Пожежа у місті Балта
За інформацією надзвичайників, у Балті горіла квартира на першому поверсі житлового будинку. Рятувальникам вдалося швидко приборкати вогонь, але, на жаль, загинула господиня домівки, 1944 року народження.
Пожежа у селі Яринославка
Ще одна трагедія сталася в селі Яринославка Березівського району. Приватний житловий будинок зайнявся вогнем, і внаслідок чого загинув його 62-річний господар.
Пожежа у селі Долинське
Також відомо, що рятувальники боролися з вогнем у селі Долинське, Подільського району. Там горів приватний одноповерховий житловий будинок. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло господаря, 1964 року народження.
Наразі причини всіх пожеж встановлюються. Розпочато розслідування.
Нагадаємо, в Одеській області сталася пожежа у житловому будинку. Рятувальники під час гасіння полумʼя знайшли тіло власника оселі.
Також ми повідомляли, що протягом чотирнадцяти днів в Одеському регіоні сталося майже сімдесят пожеж у житлових секторах. Всі вони пов’язані зі спробою людей додатково обігріти свої домівки.
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