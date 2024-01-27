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На Одесчине в пожарах погибли три человека — подробности

27 января 2024 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На Одесчине в пожарах погибли три человека — подробности
Спасатели проверяют здание. Иллюстративная фотография. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области произошло сразу несколько пожаров, которые привели к трагическим последствиям. В результате возгораний погибли пожилые люди. Спасатели привлекались к ликвидации огня в городе Балта, а также в селах Яринославка и Долинское.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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Пожар в городе Балта

По информации чрезвычайных ситуаций, в Балте горела квартира на первом этаже жилого дома. Спасателям удалось быстро усмирить огонь, но, к сожалению, погибла хозяйка дома, 1944 года рождения.

Пожар в селе Яринославка

Еще одна трагедия произошла в селе Яринославка Березовского района. Частный жилой дом занялся огнем, и в результате погиб его 62-летний хозяин.

Пожар в селе Долинское

Также известно, что спасатели сражались с огнем в селе Долинское, Подольского района. Там горел частный одноэтажный жилой дом. Во время тушения пожара было обнаружено тело хозяина, 1964 года рождения.

В настоящее время причины всех пожаров устанавливаются. Начато расследование.

Напомним, в Одесской области произошел пожар в жилом доме. Спасатели во время тушения пламени обнаружили тело владельца дома.

Также мы сообщали, что за четырнадцать дней в Одесском регионе произошло почти семьдесят пожаров в жилых секторах. Все они связаны с попыткой людей дополнительно обогреть свои дома.

Одесса
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